Politia si Jandarmeria nu mai pot amenda comerciantii. Modificarea unei legi lasa doar la mana Protectiei Consumatorului controalele si sanctiunile

Legea 12/1990 privind comertul ilicit a fost schimbata, in urma cu cateva zile, iar prin modificarile aduse, Politia, Jandarmeria si alte institutii au mainile legate in cazul in care observa anumite infractiuni. Abrogarea unor prevederi vine cu o zi inainte ca CNSU sa decida inchiderea pietelor agroalimentare acoperite si scoaterea comerciantilor in strada.Articolul 2, alin. 3 din legea 12/1990 prevedea urmatoarele: "Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre functionarii din aparatul de specialitate al primarului, organele Garzii Financiare, organele controlului financiar si de personalul Politiei Romane, Jandarmeriei Romane si Politiei de Frontiera Romane".Acum, acest articol a fost modificat, astfel ca doar ANPC are voie sa constate si sa dea amenzi."Contraventiile prevazute la art. 1 lit. b) -d), g), h) si k) se constata si se sanctioneaza si de catre inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor", se arata in legea modificata.Dupa ce anumite aspecte din legea 12 din 1990 au fost abrogate, in 4 noiembrie, a doua zi, CNSU anunta, prin hotararea 52 din 5.11.2020, ca toate pietele agroalimentare care isi desfasoara activitatea in spatii inchise sunt interzise.In articolul 7 din decizia CNSU se arata ca "Se propune suspendarea activitatii pietelor agroalimentare in spatii inchise, targurilor, balciurilor, pietelor mixte si volante si a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Se permite activitatea pietelor agroalimentare ce pot fi organizate in zone publice deschise, cu respectarea normelor de protectie sanitara"."Incepand din data de 5 noiembrie, Jandarmeria Romana nu mai are competente pe aceasta lege. Doar de inspectorii ANPC vor putea efectua controale. In cazul in care colegii mei sesizeaza vreo ilegalitate in acest domeniu vor trebui sa sesizeze ANPC. Aceasta este o decizie a Guvernului, nu a noastra. Noi doar aplicam legea. Daca asa au hotarat legiuitorii, nu avem ce face", ne-a declarat Sorin Despina, purtator de cuvant al Jandarmeriei Romane.Pe de alta parte, Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, spune ca este frustranta aceasta modificare pentru ca legea 12/1990 le oferea posibilitatea sa intervina acolo unde aveau vanzatori ambulanti si intermediari."Este vorba despre acei samsari din pietele de legume si fructe care, la primele ore ale diminetii preluau marfa de la producatorii agricoli autohtoni, de la tarani, dupa care stabileau un monopol al pretului pe piata, pe anumite produse si beneficiarul final ajungea sa plateasca si de 4-5 ori mai mult. De asemenea, micii producatori erau, de multe ori, sicanati sau hartuiti de acesti samsari si isi vindeau marfa la un pret mult mai mic decat se asteptau, decat sa ramana in piata si sa fie victime ale acestor persoane", ne-a declarat Andreica.Potrivit acestuia, tot aici, Politia nu mai poate face nimic nici cu privire la acei vanzatori ambulanti despre care spune ca de cele mai multe ori imbina vanzarea de produse cu activitatea infractionala."Avem acei comercianti care sunt prin intersectii, prin zonele aglomerate, in piete si asa mai departe. Pentru ei, era un pretext foarte bun sa aiba in mana o rola de hartie sau alte produse din China, pe care sa le vanda si intre timp sa se poata ocupa si cu activitatea infractionala. Si atunci, din punctul nostru de vedere, era oportun sa intervenim si pe legea 12 sa confiscam aceste produse", spune reprezentantul Europol.Acesta se intreaba de ce a avut cineva interes ca acest act normativ sa nu mai poata fi aplicat de Politie. "Dupa cum stim, ANPC are un program de luni pana vineri, de la 8.00 la 16.00, si nici nu au foarte multi oameni cu care sa faca aceste controale. Cu exceptia unor actiuni pe care le mai vedem la televiziuni, pe ei nu o sa-i vedeti dupa ora 16.00 la serviciu si nici nu se preocupa pentru ca daca veti intreba la ANPC cate amenzi au aplicat la legea 12 in decurs de un an de zile veti vedea ca legea nu a fost aplicata de ei", a mai spus liderul sindical."Politistul poate cere actele de provenienta pentru marfa vanduta, poate sa ceara autorizatia pentru a desface produsele respective in acel spatiu, insa daca va constata ca exista unul dintre aceste lucruri sau daca exista vreo alta abatere el nu va putea constata, ci va trebui sa-l sune pe cel de la ANPC, nu stiu cum, ca nu-mi dau seama, ca oricum nu raspunde nimeni la ANPC, ca acesta sa vina sa aplice contraventia. Este o absurditate", a mai spus Cosmin Andreica.Potrivit acestuia decizia CNSU 52/ 5.11.2020 este o mare aberatie pentru ca vorbim de protejarea marilor producatori, dar pe cei mici ii lasam balta."Vorbim de agricultura de subzistenta, mai ales in momentul de fata cand suntem in plin sezon si pe legume si pe fructe. Adica fiecare taran isi vinde ce produce in curte pentru a putea trece mai usor peste iarna", spune Andreica.Acesta crede ca cei care au abrogat prevederile legii 12/1990 au comis o mare gafa.