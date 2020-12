Cu ce schimbari ar putea veni Codul Fiscal de la 1 ianuarie 2021

CITESTE SI:

Potrivit lui, masurile din noul Cod fiscal vor duce la cresterea lichiditatii pentru companii."Angajatii care si asa sufera acum vor avea anumite beneficii pentru ca lucreaza din diferite locuri, nu mai pot veni la birou, au cu totul alta activitate. Sunt avantaje non-invazive, care vin intr-o perioada critica, precum beneficii pentru testare epidemiologica, pentru vaccinare, pentru cei care lucreaza in telemunca, deci un segment extraordinar de important in aceasta perioada", a spus acesta.Sunt lucruri care vin sa clarifice actualele prevederi legislative, precum legislatia privind tichetele-cadou."La capitolul TVA, modificarile sunt de asemenea benefice pentru mediul de afaceri. Un aspect se refera la recuperarea TVA platite la buget pentru facturile neincasate de la persoane fizice. Este pentru prima data in Codul fiscal cand - cred eu - se indreapta o nedreptate intre persoanele juridice si cele fizice, era o diferenta majora intre tratamentul fiscal in ceea ce privea ajustarea si recuperarea taxei pentru facturile neincasate. Aparea o discriminare care noi speram ca va inceta incepand cu 1 ianuarie 2021", a sustinut Anghel.Pana acum firmele isi puteau recupera taxa pentru creantele neincasate doar de la persoanele juridice."Dupa noile conditii, recuperarea taxei este permisa in masura in care aceasta nu a fost incasata de la beneficiari persoane fizice in termen de 12 luni si sunt doua conditionalitati privind facturile de pana la 1.000 de lei. Compania trebuie sa demonstreze masurile pe care le-au luat, comerciale, pentru recuperarea creantelor, dar si pentru suma de peste 1.000 de lei trebuie sa demonstram masuri judiciare", a mai spus Anghel.Astfel, companiile care au facturi neincasate de la persoane fizice - si ma refer la industrii precum telecom, utilitati, leasing sau alte industrii sau companii cu un volum mare de creante de la persoane fizice - vor fi in masura sa recupereze aceasta taxa si vor trebui sa isi adapteze si sa implementeze o procedura interna prin care sa demonstreze indeplinirea conditiilor din lege.