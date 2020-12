Scumpire dramatica a alimentelor in luna noiembrie. E cel mai mare salt din ultimii sapte ani

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In noiembrie 2020, acest indice a crescut pana la 105 puncte, de la o valoare de 101 puncte in luna octombrie (o cifra revizuita usor in sus fata de valoarea initiala de 101,9 puncte).FAO a subliniat ca factorul principal care a stat la baza salutului de luna trecuta a fost cresterea cu 14,5%, de la o luna la alta, a pretului uleiurilor vegetale ca urmare a unei majorari a preturilor la uleiul de palmier in conditiile scaderii stocurilor mondiale. "Similar, preturile la ulei de rapita si uleiul de floarea soarelui au continuat sa creasca pe fondul livrarilor limitate", a adaugat FAO.Preturile la cereale au inregistrat o crestere mai modesta de 2,5% in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, dar una de 19,9% raportat la aceeasi luna a anului trecut. "Preturile la export pentru grau au continuat sa creasca in noiembrie, in mare parte ca urmare a restrangerii perspectivelor privind exporturile si recolta in Argentina. Preturile la porumb au crescut si ele in noiembrie, pe fondul continuarii achizitiilor mari de catre China, in contextul unor noi reduceri ale estimarilor de productie in SUA si Ucraina, ambele tari mari exportatori", a precizat FAO.Preturile la zahar au urcat cu 3,3%, comparativ cu luna octombrie pe fondul ingrijorarilor cu privire la noi deficite de productie globala in sezonul 2020/21, dupa ce evolutiile meteo nefavorabile au afectat perspectivele culturilor din Uniunea Europeana, Rusia si Thailanda.Preturile la lactate au urcat cu 0,9%, comparativ cu luna precedenta, la fel ca si preturile la carne, insa FAO a mentionat faptul ca este pentru prima data dupa luna ianuarie anul curent cand indicele preturilor la carne a crescut de la o luna la alta.Tot joi, FAO si-a revizuit in jos, pentru a treia luna consecutiv, estimarile privind productia mondiala de cereale in 2020. Conform noilor estimari, productia mondiala de cereale in 2020 va fi de 2,742 miliarde tone, fata de 2,750 miliarde tone cat estima anterior. In pofida acestei revizuiri, recolta mondiala de cereale in acest an va atinge un nivel record, fiind cu 1,3% mai mare fata de cea din anul anterior."Privind in perspectiva, semnatul graului de iarna pentru 2021 se deruleaza in emisfera nordica iar in mai multe tari mari producatoare insamantarile sunt asteptate sa creasca ca urmare a unor preturi mai bune...In Uniunea Europeana, dupa o reducere a suprafetelor cultivate in 2019, insamantarile de grau sunt asteptate sa inregistreze o revenire substantiala", sustine FAO.In aceste conditii, FAO se asteapta ca stocurile mondiale de cereale la finalului sezonului 2021 sa ajunga la 866,4 milioane de tone, in scadere cu 9,6 milioane de tone fata de precedenta estimare publicata luna trecuta.