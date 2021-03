Anul 2021 aduce scumpiri mai mari la salarii mai mici. Angajatii vor fi concediati sau vor avea lefurile taiate

Rata inflatiei se stabilizeaza

Astfel ca, potrivit BNR, rata anuala a inflatiei IPC (indicele preturilor de consum) este anticipata a-si mentine tendinta ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge nivelul de 3,4%, urmand sa scada la 2,8% la sfarsitul lui 2022."Dupa o ampla crestere inregistrata in luna ianuarie a anului curent, pe fondul majorarii tarifelor la energia electrica si a preturilor combustibililor, rata anuala a inflatiei IPC este anticipata a-si mentine tendinta ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge nivelul de 3,4%", se arata in raportul trimestrial al BNR.Banca centrala estimeaza ca rata anuala a inflatiei de baza este de asteptata sa-si continue scaderea in prima parte a intervalului de proiectie si, ulterior, sa se stabilizeze la nivelul de 2,7%, pana la finele intervalului de prognoza."Dinamica anuala a preturilor volatile ale alimentelor este prevazuta a se pozitiona la finalul anului curent si al celui viitor la nivelurile de 1,2% si, respectiv, de 5,5%, in ipoteza inregistrarii unor recolte agricole incadrate in proximitatea unei medii multianuale, atat in 2021, cat si in 2022", se mai arata in raport.De asemenea, banca nationala afirma ca preturile administrate si tarifele la energia electrica si gazele naturale vor creste cu 5,7% si 2,0% la sfarsitul anului 2021 si, respectiv, 2022. Cifra pentru finele anului curent a fost revizuita semnificativ in sus, cu 3,3 puncte procentuale, pe fondul majorarii tarifului la energia electrica din ianuarie in contextul liberalizarii acestei piete, pretul reflectand mai bine deteriorarea semnificativa a conditiilor de pe piata en gros in ultimii ani.Cresterea ampla de pret de la inceputul anului reflecta si faptul ca majoritatea clientilor aflati in regim reglementat nu optasera la sfarsitul anului 2020 pentru o oferta pe piata concurentiala, acestia trecand automat in serviciul universal (menit sa asigure continuitatea furnizarii energiei electrice), tarifele de pe acest segment fiind, insa, in general, mai ridicate comparativ cu ofertele concurentiale.In perioada urmatoare sunt anticipate o serie de corectii descendente (evaluate a conduce la o reducere a tarifului de aproximativ 5%), date fiind ofertele mai atractive de pe piata in acest moment (comparativ cu serviciul universal), precum si posibilitatea clientilor de a beneficia retroactiv de acestea.Dinamica anuala a preturilor produselor din tutun si bauturilor alcoolice este proiectata la 5,1% la finele anului curent, nivel doar marginal mai ridicat decat cel din prognoza anterioara, si la 4,4% la sfarsitul anului viitor.Poate cea mai vulnerabila categorie din Romania este cea a pensionarilor, avand in vedere ca acestia reprezinta categoria cu cele mai mici venituri, excluzand aici somerii. Astfel ca numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul trimestrului IV al anului trecut a fost de 5,123 milioane.De asemenea, pensia medie lunara a ajuns la 1.636 de lei, in crestere cu 8,7% fata de trimestrul precedent, potrivit Institutului National de Statistica (INS).Cum pensiile nu vor mai fi majorate in acest an, pensionarii vor trebui sa-si stranga punga serios pentru a trece peste un an plin de scumpiri. Si inca nu se stie daca de la inceputul anului viitor Guvernul va mai acorda vreo majorare asa cum spunea luna trecuta.Raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10; acest raport prezinta variatii semnificative in profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariati in judetul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariati in judetul Teleorman, 15 la 10 in judetele Giurgiu si Vaslui si 14 la 10 in judetul Botosani.Pensia medie de asigurari sociale de stat a variat cu discrepante semnificative in profil teritorial, ecartul dintre valoarea minima si cea maxima fiind de 848 de lei (1.262 lei in judetul Botosani, 1.272 lei in judetul Giurgiu, 1.291 lei in judetul Vrancea, fata de 2.110 lei in judetul Hunedoara, 2.008 lei in Bucuresti si 1.883 lei in judetul Brasov).Anul 2021 nu arata bine nici din punct de vedere al investitiilor straine. In luna ianuarie acestea au scazut cu peste 70% fata de anul trecut, pana la 363 de milioane de euro, comparativ cu 1,226 miliarde de euro in luna ianuarie 2020.De asemenea, numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut, in ianuarie 2021, cu 16,9%, comparativ cu prima luna din 2020, la 322 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). 2021 va fi al doilea an de criza , un an in care factura efectelor economice ale COVID este platita exclusiv de mediul privat. Din pacate, Guvernul s-a grabit sa le asigure bugetarilor salariile, sa le garanteze faptul ca nu vor pierde nici un ban din salarii in conditiile in care peste un milion de romani din mediul privat sufera si platesc pentru fiecare moment al crizei", spunea analistul economic Adrian Negrescu.