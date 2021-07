Iarnă grea pentru români: putere de cumpărare în declin, condiții de creditare mai aspre și facturi uriașe

Citeste si: Afacerile din zona euro au înregistrat în iulie cea mai mare creştere din ultimele două decenii

Pe fondul înghețării salariilor și a pensiilor, puterea de cumpărare va continua să scadă, iar iarna acestui an s-ar putea să fie cea mai dificilă din ultimii ani, în condițiile creșterii semnificative a costurilor cu încălzirea și apa caldă.Ieșirea din acestă tornadă este incertă în următoarele luni, având în vedere că mare parte din scumpiri le importăm.Adrian Negrescu este de părere că în absența unor măsuri concrete care să stimuleze producția autohtonă, care să protejeze economia românească de valul inflaționist, este posibil ca România să își tempereze semnificativ ritmul de creștere, în condițiile în care consumul, principalul motor al economiei, va fi afectat de valul de scumpiri.„Cum un rău nu vine niciodată singur, ne așteptăm ca dobânzile la credite să crească, iar condițiile de creditare să fie înăsprite. BNR va fi nevoită să dea semnalul creșterii dobânzilor în tentativa de a stăvili creșterea prețurilor, iar acest lucru va afecta economia”, a menționat acesta.Un alt semnal de alarmă este dat de nivelul creditelor neperformante. Sunt peste 560.000 de români și firme care și-au amânat ratele în pandemie și, pentru cel puțin jumătate, toamna ar putea aduce executarea silită, fapt care va agrava și mai mult economia, mai atrage atentia consultantul economic.„Singura șansă de a preveni stagflația este să atragem fondurile UE puse la dispoziție prin PNRR și să le direcționăm către susținerea mediului de afaceri. Fără măsuri active de sprijin mai ales pentru sectorul IMM, nu este exclus ca la toamnă să vedem un număr ridicat de insolvențe și falimente. În acest moment avem peste 60.000 de firme, cu peste 450.000 de angajați, în zona de risc de insolvență, grav afectate de lipsa banilor, de blocajul financiar”, a conchis Adrian Negrescu.Analiștii CFA România anticipează o creștere economică de 5,8% pentru acest an și un deficit bugetar de 6,2% din PIB , iar orizontul de aderare la zona euro este anul 2030. Totodată, aceștia sunt de părere că rata inflației pentru orizontul de 12 luni va fi de 4,11%, în următoarele 12 luni iar datoria publică va ajunge, într-un orizont de 12 luni, la aproximativ 52% din PIB.„Sondajul indică anticipaţii de majorare a ratei inflaţiei și, implicit, a ratelor de dobândă, participanţii anticipând cel puţin o majorare de rată de politică monetară în următoarele 12 luni”, a declarat vicepreședinte al Asociaţiei CFA România, Adrian Codârlaşu.Potrivit comunicatului Asociaţiei CFA România, începând din aprilie 2020, în cadrul sondajului realizat lunar, prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an, au fost adăugate întrebări suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei naţionale.Astfel, peste 77% dintre aceștia anticipează că această criză se va resimți inclusiv în anul 2022, iar 35% anticipează impactul până în trimestrul II al anului 2022.În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, peste 93% dintre respondenți prevăd o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9741, în timp ce pentru orizontul de 12 luni - 5,0261 lei pentru un euro.