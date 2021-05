Expertii prognozeaza scumpiri in lant. Majorarile salariilor conduc la cresteri ale preturilor de consum in 2021

Crestere reala a salariilor

Premierul se bucura pentru cei carora le-au crescut salariile

BNR trage un semnal de alarma legat de preturile de consum

Vestea este cu atat mai proasta pentru cei care nu au avut parte de nici un fel de crestere salariale in 2020 si nici in 2021 nu se vor bucura de asa ceva.Potrivit vicepresedintelui analistilor financiari din CFA Romania, Adrian Codirlasu, salariile au crescut pe tot parcursul anului trecut, iar anul acesta au avut acelasi trend, cea mai mare crestere salariala fiind in martie."Pe ianuarie si februarie incepuseram pe o decelerare a salariului, insa in martie a revenit. Acum Inflatia va creste in continuare. Crescand salariile este totusi cerere pentru bunuri. Acum, ce contibuie la aceste crestereri sunt liberalizarea economie, adica cu cat se scot mai mult aceste rastrictii sanitare, va crester cererea de bunuri, cresterea de salarii, de asemenea, dar si cresterea preturilor la marfurile de pe pietele externe a crescut. Iar pentru unele marfuri sunt maxime istorice. Asta se traduce in rate de inflatie mai mari", a declarat Codirlasu pentru Ziare.com. Potrivit lui, crescand salariile, practic, s-a creat cerere si este bine ca s-a creat cerere pentru ca asa se creeaza locuri de munca, iar acest lucru ajuta la cresterea economica."Cu cat va creste economia mai mult, cu atat vor creste si salariile insa si preturile, iar in preturi nu vor veni doar factorii interni care tin de economia locala, ci si cei din economiile externe, adica inflatie importata, prin preturile marfurilor. Cresterea de salariu este mai mult decat dubla decat rata inflatiei . Deci, in termeni reali, salariile au crescut. Erau undeva la 8% in decembrie, fata de rata inflatiei, care era la 3%. Si acum, este la fel. Chiar daca rata inflatiei ajunge la 4%, daca avem o crestere a salariilor de 8% tot raman bani", a mai adaugat vicepresedintele CFA Romania."Vesti excelente pentru toti romanii! Salariul mediu nominal CRESTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CRESTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada post - pandemie. Cresterea economica in 2021, de care vor beneficia toti romanii, o sa fie peste toate estimarile de la inceputul anului. Va garantez", scria zilele trecute premierul Florin Citu pe pagina sa de Facebook Acesta se foloseste de cifrele INS si face comparative intre Martie 2021 si martie 2020."Comparativ cu luna martie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,7%. Indicele castigului salarial real a fost 104,5% pentru luna martie 2021 fata de aceeasi perioada a anului precedent. Indicele castigului salarial real a fost 105,0% pentru luna martie 2021 fata de luna precedenta", isi continua Citu "vestile bune".Cu toate acestea, in ultimul raport al BNR, se arata ca rata anuala a inflatiei IPC (indicele preturilor de consum) a inregistrat o crestere ampla in primul trimestru al anului curent, imprimata de componenta energetica a cosului de consum, pe fondul liberalizarii incepand cu 1 ianuarie 2021 a pietei de energie electrica pentru consumatorii casnici si al accentuarii dinamicii ascendente a cotatiilor petrolului Brent.In continuare, rata inflatiei este anticipata a-si mentine traiectoria ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge 4,1 la suta, nivel situat peste limita superioara a intervalului de variatie din jurul tintei."La aceasta evolutie a inflatiei este de asteptat sa contribuie si majorarile preturilor la gazele naturale preconizate pentru luna iulie 202162, precum si dinamica preturilor volatile ale alimentelor (LFO). Data fiind natura tranzitorie a acestor socuri de oferta, rata anuala a inflatiei IPC este prevazuta sa decelereze la inceputul anului viitor, prin inglobarea unor efecte de baza favorabile, urmand sa atinga 3,0 la suta atat la sfarsitul anului 2022, cat si la finele intervalului de prognoza", se mai arata in analiza BNR.La randul sau, rata medie anuala a inflatiei IPC se va inscrie pe o tendinta crescatoare in prima jumatate a intervalului de prognoza, atingand un nivel maxim de 3,6 la suta atat in trimestrul IV 2021, cat si in trimestrul I 2022, dupa care este proiectata in reducere pana la valoarea de 3,0 in trimestrul I 2023.