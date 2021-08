Gazele furnizate de două mari companii de pe piață se scumpesc masiv

Vechile contracte expiră și trebuie încheiate altele, la prețurile mult mai mari de acum din piață, scrie economica.net Cine a semnat la sfârșitul verii trecute un contract concurențial ajunge la sfârșitul perioadei în care a avut acel preț, iar furnizorul vine cu o nouă ofertă de preț, pentru următorul an.În ultimele luni prețul gazului în piață a crescut foarte mult În momentul liberalizării , Engie anunța că are o ofertă concurențială denumită Engie Gas 4U, care venea cu o reducere de 10% a prețului mărfii- gaz în primele șase luni de la contractare.Prețul gazului era de 84,7 lei/MWh de gaz, preț fix asumat de Engie pe un an. În total, cu toate tarifele și cu TVA, prețul final plătit de client este de 150 de lei/MWh, pentru jumătatea de sud a țării, alimentată prin rețeua de distribuție a Distrigaz Sud Rețele.Acum, aceeași ofertă Gas 4U are un preț al gazului-marfă de 169 lei/MWh, deci de peste două ori mai mare decât acum un an.Engie oferă un discount de 20% al acestui preț, timp de trei luni în următorul an contractual. Pentru primele trei luni, un preț final de furnizare ajunge la 211 lei/MWh, o scumpire de circa 40 %. După cele trei luni de discount, prețul final ajunge la 251 lei/MWh, deci o scumpire de 67% comparativ cu ultima lună din contractul care expiră.Una dintre ofertele concurențiale anunțate de E.On anunța, pe 15 iulie 2020, E.On Promo Gas, era cu circa 10% sub vechiul preț reglementat de stat. La acea dată, era vorba despre un preț al gazului-marfă de 79 de lei/MWh, plus un abonament zilnic de 30 de bani. Prețul final de furnizare era de circa 139 de lei/MWh plus 9 lei/lună, abonamentul.Acum, E.On are oferta E.On Home Gas, pe un an. Prețul gazului-marfă este de 145 de lei/MWh, deci cu 83% mai mare decât anul trecut, iar abonamentul este de 40 de bani pe zi, deci cu 33% mai mare.Prețul final de furnizare, cu tot cu tarifele de rețea și TVA, este, acum, de 218 lei/MWh plus 12 lei pe lună abonamentul.O factură lunară de 1 MWh, la E.On ajunge la o scumpire de 55%.