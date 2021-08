Scumpiri bulversante în această iarnă. Facturile la gaze, mai mari și cu peste 100%. Consumatorii speră într-o „iarna blandă”

Creșteri semnificative a prețului pe bursă

Cauze ale scumpirii gazelor naturale si de ce este importantă suspendarea temporară a programului „Gas Release Program”

Preţul la gaze a atins niveluri record în Europa

Cu toate că ministrul Energiei, Virgil Popescu , exclude măriri de 50% a prețului la gaze naturale, în această iarnă, presedintele AEI, Dumitru Chisăliță, susține că dacă parcurgem comparatorul prețurilor de pe portalul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei ( ANRE ), vom putea găsi prețurile pentru contractele de pe piața de gaze pentru consumatorii casnici cărora le expiră în această perioadă contractele încheiate, anul trecut, și noile prețuri valabile pentru următorul an, unde găsim creșteri colosale, de mai mult de 100%.„Nu stim cum ne vom descurca. Muncim ca să plătim, cam atât. De două săptămâni avem program de mamă-vitregă. Lumina stinsă seara. Astea-s amintinri pe care nu credeam ca le vom mai retrăi. La iarna vom sta fără gaze sau vom găti la plită”, a declarat Iulia B., 47 ani, din București, pentru Ziare.com, care ne-a spus căt a achitat la gaze în decembrie, 2020, suma de 675 de lei, foarte mult pentru o lună „nu prea rece”.„Probabil că de Crăciun vom sta fără beculețe si vom face frigul. Iarna care vine sună cam sumbră. Ramâne să asteptăm și să simțim pe propria piele. Sper într-o iarna blăndă, altfel nu știu cum va fi”.Potrivit AEI, un consumator care locuiește într-o casă a achitat în cea mai friguroasă lună a iernii trecute o factură de aproape 800 lei și urmează să achite în iarna aceasta (2021/2022) o factură de circa 1.6000 lei, adică dublu. Potrivit asociatiei, anul acesta, la consumatorul final, prețul final mediu al gazelor a crescut cu aproximativ 60% față de anul 2020 iar apogeul va fi atins in a doua partea a iernii, in ianuarie-februarie 2022.Una dintre cauze ar fi faptul ca prețul gazelor naturale marfă, în ultimele 12 luni, gaze vândute pe Bursa Română de Mărfuri (BRM), a suferit o creștere semnificativă, de peste de 4 ori. Ce este si mai bulversant pentru toți consumatorii este că această creștere a prețului gazelor naturale va aduce valuri de scumpiri pentru toate categoriile de produsele, creșteri cu până la 30 de procente, mai precizează AEI.Astfel că, tranzacțiile realizate pe BRM cu vânzare în semestrul II 2021, arată că această tendință a creșterii prețului va continua și în septembrie-decembrie 2021, probabil, atingându-se apogeul în ianuarie - aprilie 2022 când prețul este posibil să depășească valoarea de 200 lei/MWh, moement în care factura la gaze va exploda.Anul trecut, se aproba Gas Release Program (GRP) care a adus în România un pret la gaze cu minim 5% sub pretul gazelor din Europa de est (tranzacționate pe Bursa de la Viena), începând cu luna iunie 2020. Astfel, unii furnizorii au înțeles ca acest program le oferă posibilitatea de a face un profit considerabil si au achiziționat gaze naturale din România și le-au exportat în țări în care se aplică prețul de la Viena (Ungaria, Austria).Astfel, în România, această măsură a fost una din cele care a determinat creșterea importurilor de gaze, se mai arată in analiza AEI. Mai mult gazele exportate s-au achizitionat pe baza de contracte anuale, adică la prețurile stabilite, anul trecut, cu livrare pentru anul 2021, în timp ce importurile sunt achiziționate SPOT, în funcție de cererea imediată, la prețuri mai mari.Alături de această situație regăsim și SWAP-urile care se derulează în România, și care presupun livări virtuale, dar care creează impact în prețurile de pe piața românească.„În această vară cantitățile puse pe piață au fost cantități mici, fapt ce a ”simulat” o continuă discrepanță între cerere și ofertă. Această situație se prelungește aparent inexplicabil de 3 luni, însă nu orice luni, ci luni de vară. Este o altă cauză care a determinat creșterea prețului la gazele tranzacționate pe bursă. Având în vedere că nu toate gazele sunt tranzacționate pe bursă, foarte important, în România este existența în piață a informațiilor privind prețurile medii ale gazelor naturale tranzacționate. ANRE care are obligația de a realiza un raport privind prețurile medii de tranzacționare a gazelor publică rapoartele cu întârziere de 4-5 luni, fapt care a contribuit esențial în această vară la crearea unei panici pe piața gazelor naturale, esențială pentru creșterea prețului gazelor naturale”, a mai precizat AEI.Preţul la gazele naturale în Europa, deja ridicat din cauza livrărilor ruseşti reduse din această vară, a atins un nou record luni, în urma deciziei Gazprom de a nu pompa prin Ucraina decât foarte puţine gaze suplimentare.Potrivit agenţiilor ruse de presă, citate de France Presse, preţul la gaze în Europa a atins maximul său istoric, depăşind pragul de 585 de dolari pe mia metri cubi imediat după decizia Rusiei de a nu acoperi decât 4% din capacitatea suplimentară de tranzit a gazelor oferită de Ucraina pentru luna septembrie. Asta în timp ce preţul la gazele naturale în Europa înregistrase deja niveluri record în faţa cererii crescute şi a nivelului de stocare mult mai scăzut decât de obicei, ceea ce provoacă îngrijorări în perspectiva iernii.În cadrul contractului actual, Gazprom trebuia să asigure tranzitul a 40 miliarde de metri cubi de gaze anual prin Ucraina. Gazprom achiziţiona apoi capacităţi suplimentare dacă era necesar.De obicei, Rusia achiziţionează o cantitate importantă de capacitate de tranzit în plus, atunci când gazoductele sale care ocolesc Ucraina pompează gaze spre Europa la capacitate maximă.Dar unul dintre principalele gazoducte ruseşti către Germania, Yamal-Europa, nu funcţionează în prezent decât la capacitate extrem de redusă după un incendiu la o uzină de procesare a gazelor, la începutul lunii august. Luni, în punctul de sosire Mallnov venise mai puţin din jumătatea volumului, comparativ cu cel de dinaintea incidentului.Într-un comentariu pentru AFP, citată de Agerpres, organizaţia de evaluare a indicelui de preţ Platts a declarat că preţul gazelor naturale din Europa este provocat în special de cererea crescută după o iarna rece şi de scăderea altor surse de aprovizionare.