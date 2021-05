Cum platesc romanii pentru scumpirile de electricitate la consumatorii industriali

Costurile pentru consumatorii industriali au crescut

"Pentru majoritatea companiilor din Romania costurile cu utilitatile, insemnand aici, carburanti, energie, gaze, inseamna cam 25 pana la 35% din costurile produselor sau serviciilor pe care le practica. In conditiile in care preturile acestor utilitati au crescut si urmeaza sa creasca cu inca 10-15 procente in urmatoarele doua luni, toate aceste costuri, din pacate, se vor transmite in preturile finale", ne-a declarat analistul economic, Adrian Negrescu.Potrivit lui, se intampla acest lucru intr-o tara in care puterea de cumparare este foarte redusa si care influenteaza in mod semnificativ nivelul de trai pentru o mare parte din populatie."Aproape 50% din populatia Romaniei castiga pana in 2.500 de lei, astfel ca, orice majorare la costurile utilitatilor se transmite direct si imediat in modul in care populatia reuseste sa supravietuiasca. Dar vestea buna este ca pretul este ca un elastic, daca tragi prea mult de el s-ar putea rupe. In sensul ca daca cresti prea mult preturile, la un moment dat lumea nu o sa iti mai cumpere produsele", a mai afirmat Negrescu.Specialistul este de parere ca politica paguboasa practicata in Romania si nu numai, in privinta transferului costurilor utilitatilor direct in pretul platit de consumatori ar trebui, din punctul sau de vedere sa fie investigata de catre organele abilitate, de la Protectia Consumatorului pana la Consiliul Concurentei avand in vedere ca exista numeroase semnale cu privire la neregulile care se intampla in toate domeniile economice din Romania.In ceea ce priveste consumatorii industriali, acestia au contracte negociate, astfel ca depinde de ei de la cine si la ce pret cumpara, afirma consultanta in energie, Teodora Vasalca-Cimpoi. Cu siguranta insa vor exista si in aceasta zona scumpiri , pentru ca trendul e de crestere a pretului electricitatii, nu doar in Romania."Pretul electricitatii angro de pe bursa locala s-a majorat semnificativ in ultima perioada, una dintre cauzele principale fiind scumpirea certificatelor de emisii de dioxid de carbon (CO2) la nivel european. Poluarea va costa din ce in ce mai mult", ne-a declarat consultanta in energie, Teodora Vasalca-Cimpoi.In luna mai, costul carbonului pe piata certificatelor EU-ETS a depasit pentru prima oara pragul de 50 euro/tona, consensul intre analistii externi fiind ca va continua sa se majoreze spre 90-100 de euro/tona pana in 2030.Romania se bazeaza inca foarte mult pe termocentralele pe carbune ale Complexului Energetic Oltenia (CEO), care numai pentru achizitia acestor certificate a platit in ultimii ani un miliard de euro."Aceste costuri se reflecta in pretul energiei platit de toti consumatorii, casnici si industriali, iar pe bursa locala de regula cea mai scumpa energie impune nivelul de pret si pentru celelalte tehnologii, mai ieftine, care se aliniaza la acest prag superior.In plus, Romania a ajuns in situatia nefericita de a depinde de importurile de electricitate, in lipsa investitiilor in capacitati noi.Multe termocentrale s-au inchis deja, pentru ca nu mai corespund standardelor europene de emisii. In cazul CEO, costul restructurarii companiei este de 3,5 miliarde de euro, in urmatorii cinci ani. O parte din bani va veni din fonduri europene, insa e clar ca toate aceste investitii necesare se vor reflecta iarasi in facturile romanilor. Daca vorbim de tehnologii nepoluante sau mai curate, pentru capacitati noi mari de productie va fi nevoie iar de sprijinul statului, prin subventii care din nou vor fi platite prin facturile de electricitate", a mai spus expertul pe probleme de energie.Potrivit ei, ceea ce vedem astazi este nota de plata a politicii dezinteresate si dezastruoase a statului privind sectorul energetic, din ultimele decenii, dar si nota de plata pentru o energie mai curata, care sa protejeze planeta si, pana la urma, cetatenii.