Se inchide pentru 12 ore cea mai circulata autostrada din Romania. Cum va fi deviat traficul

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. in calitate de lider al Asocierii Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. - Pomponio Constructii SRL, antreprenor general in cadrul contractului "Proiectare si executie Autostrada Sebes-Turda, Lot 1, km 0+000 + km 17+000", informeaza ca in vederea continuarii lucrarilor de realizare a Nodului Rutier Sebes (conexiunea Autostrada A10 cu Autostrada A1 si DN1) sunt programate a fi realizate urmatoarele activitati - Turnarea placii de suprabetonare aferenta structurii PN3B - Pasaj pe breteaua 3 peste A1, care face conexiunea intre Autostrazile A10 si A1, sens de mers Turda-Sibiu;- Instalare structurii metalice tip portal precum si dispozitivele electronice aferente VMS-urilor noi pe A1 la km 307+100 si la km 312+410;- Instalare structurii metalice tip portal precum si panourile de semnalizare verticala noi pe A1 la km 307+580 si la km 311+800.- Pentru a putea executa lucrarile mai sus mentionate in deplina siguranta atat pentru personalul santierului cat si pentru participantii la trafic, in data de 25.03.2021 circulatia rutiera pe Autostrada A1 se va inchide intre Nodul Rutier Cunta si Nodul Rutier Sebes Vest (Vintisoara) iar traficul se va desfasura deviat pe DN1 (E81) si pe DN7 (E68). Inchiderea circulatiei rutiere pe Autostrada A1 va fi de 12 ore , intre ora 07:00 si ora 19:00, dupa care circulatia va fi reluata pe Autostrada A1 si orice restrictie de circulatie impusa de executarea lucrarilor va fi ridicata.Inchiderea circulatiei pe Autostrada A1 si devierea traficului rutier pe DN 1 si DN 7 se face in baza avizului comun CNAIR nr. 92/19240/10 martie 2021 si IGPR Directia Rutiera nr. 456741/12 martie 2021, cu respectarea conditiilor prevazute in documentul de avizare.In cazul in care conditiile meteorologice nu vor fi favorabile, activitatile mai sus descrise si implicit inchiderea circulatiei pe autostrada A1 vor fi reprogramate.