Citu: Se prelungeste cu inca 90 de zile perioada de scutire a impozitului specific pentru HORECA

"In aceasta saptamana am avut mai multe intalniri, cu prefectii, cu Asociatia Municipiilor, cu toate cultele din Romania, cu reprezentantii din retail. In urma acestor discutii si discutii cu MS si Comitetul de Specialitate, astazi in sedinta de Guvern am luat cateva decizii in sedinta de Guvern care vor ajuta la reducerea efectelor pandemiei. Aceste decizii au fost adoptate prin hotarare de Guvern si vor fi prezentate de secretarul de stat Raed Arafat ", a anuntat Citu, dupa sedinta de guvern.El a afirmat ca se prelungeste pentru HORECA perioada de scutire cu inca 90 de zile a impozitului specific.Acestor masiri se adauga altele care vin in sprijinul mediului de afaceri.