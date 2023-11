Se scumpeste gazul de la rusi

Moscova a aprobat o majorare cu 25% a limitelor maxime pentru preturile gazelor naturale, anul viitor, si o crestere peste asteptari a tarifelor de transport, informeaza Money Channel.

Majorarea cu 25% a tarifelor la gazele de pe piata interna rusa a fost aprobata anul trecut, in cadrul unui plan mai extins de liberalizare integrala a preturilor, atat la gaze cat si la energie electrica, pana in anul 2011. Proiectul are ca principal scop majorarea castigurilor gigantului Gazprom.

Autoritatea rusa pentru tarifele serviciilor a aprobat cresterea, la doar doua zile dupa alegerile parlamentare si in pofida sugestiilor mai multor analisti, care au spus ca majorarea ar trebui sa fie mai mica, dupa ce guvernul a scapat de sub control inflatia in acest an.

Specialistii spun ca guvernul de la Moscova nu a vrut sa supere populatia cu scumpiri si cu accentuarea inflatiei, inaintea alegerilor parlamentare. Rata inflatiei ar putea depasi, in anul 2007, nivelul de 11%, cu mult peste cel de 8%, estimat initial.

