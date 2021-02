Ce trebuie sa contina noile contracte de energie electrica. Procedura a fost simplificata

* pretul energiei electrice care include tariful de transport, componenta de injectie in retea (Tg),

* tarifele reglementate pentru servicii,

* tariful de transport, componenta de extragere din retea,

* tariful pentru serviciul de sistem,

* tariful pentru serviciul de distributie,

* taxe si contributii stabilite prin dispozitiile legale in vigoare.

Ce obligatii are furnizorul

i) a comunicat clientului final preavizul de deconectare;

ii) a comunicat clientului notificarea de reziliere a contractului cu minimum 15 zile inainte de data rezilierii si clientul final nu a achitat factura pana in ziua anterioara datei de reziliere;

Liberalizarea a fost prost facuta

Avand in vedere procesul de liberalizare a pietei de energie electrica, de la 1 ianuarie 2021, in scopul clarificarii anumitor aspecte referitoare la procesul de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de catre clientii casnici s-a considerat necesara clarificarea documentelor care stau la baza incheierii contractului de furnizare a energiei electrice.Potrivit ANRE, s-a detaliat ce trebuie sa contina oferta-tip, respectiv pretul energiei electrice furnizate defalcat pe componente:De asemenea, s-a precizat clar ca in cazul schimbarii furnizorului, clientul casnic si clientul noncasnic mic comunica furnizorului indexul autocitit la data transmiterii notificarii de schimbare a furnizorului."Furnizorul are obligatia de a prelua si de a transmite operatorului de retea (OR) indexul autocitit de clientul final, odata cu comunicarea la OR a datelor referitoare la contractul de furnizare. Indexul autocitit se ia in considerare de catre OR la stabilirea consumului de energie electrica in procesul de schimbare a furnizorului", se arata in se arata in nota de fundamentare a ordinului.De asemenea, in cazul in care clientul final nu transmite indexul autocitit, OR are obligatia citirii indexului echipamentului de masurare in perioada cuprinsa intre data transmiterii notificarii de schimbare a furnizorului si data schimbarii efective a furnizorului.Este prevazut dreptul furnizorului sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, in urmatoarele conditii cumulative:Notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct in forma stabilita de catre furnizor si contine data la care se reziliaza contractul, fara a fi conditionat de intreruperea alimentarii cu energie de catre OR a locului de consum respectiv.Prezent la emisiunea "Dialogurile Ziare.com" , ministrul Energiei, Virgil Popescu , a declarat ca liberalizarea a fost prost facuta. "Liberalizarea aceasta a fost prost facuta, ca sa nu ne ascundem dupa deget. A fost facuta la sfarsitul anului trecut, in pripa, intr-un moment in care, din punct de vedere al guvernelor, trecusera niste alegeri. Se construia un guvern nou. Practic era un vid din punct de vedere guvernamental, iar ANRE, institutia responsabila pentru aceasta liberalizare pe care trebuia s-o faca intr-o tranzitie lenta, din punctul meu de vedere, a gresit complet definitia acestei liberalizari", a declarat ministrul Energiei.De asemenea, potrivit ministrului, milioane de facturi au fost umflate in luna ianuarie pentru ca distribuitorii si furnizorii de energie electrica sa se finanteze dupa bunul plac fara sa aiba costurile aferente, a declarat ministrul Energiei.Acesta a spus ca el insusi a fost victima acestei mici escrocherii , cand s-a trezit cu o factura de 970 de lei, adica un consum de 1.500 de kWh pe luna intr-un apartament in care nu locuia nimeni.