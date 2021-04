Sectorul constructiilor a crescut in plina pandemie. Pe ce segmente de piata s-au concentrat dezvoltatorii imobiliari

"In februarie 2021, comparativ cu februarie 2020, volumul lucrarilor de constructii ca serie bruta a crescut pe total cu 3,3% . Pe elemente de structura s-a inregistrat o crestere la lucrarile de constructii noi (+6,9%).Lucrarile de intretinere si reparatii curente si lucrarile de reparatii capitale au scazut cu 5,2%, respectiv cu 1,1%. Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut la constructiile ingineresti (+9,6%) si la cladirile rezidentiale (+3,2%). Cladirile nerezidentiale au scazut cu 5,2%", se arata in comunicatul INS.Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul lucrarilor de constructii a crescut pe total cu 1% in februarie 2021, fata de februarie 2020.Pe elemente de structura s-a inregistrat o crestere la lucrarile de constructii noi (+3,5%). Lucrarile de intretinere si reparatii curente si lucrarile de reparatii capitale au scazut cu 13,7%, respectiv cu 2,1%.Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a crescut la constructiile ingineresti (+8,3%). Cladirile rezidentiale si cladirile nerezidentiale au scazut cu 13,9%, respectiv cu 5,4%, potrivit INS.Volumul lucrarilor de constructii ca serie bruta a scazut pe total in primele doua luni din 2021, cu 0,6%, fata de aceeasi perioada din 2020. Pe elemente de structura au avut loc scaderi la lucrarile de intretinere si reparatii curente (-6,7%) si la lucrarile de reparatii capitale (-5,7%). Lucrarile de constructii noi au crescut cu 2,0%. Pe obiecte de constructii, au avut loc scaderi la cladirile nerezidentiale (-12,8%) si la cladirile rezidentiale (-5,6%). Constructiile ingineresti au crescut cu 11,2%.