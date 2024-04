Sectorul auto american ar putea fi salvat tot din cele 700 miliarde dolari

Casa Alba a anuntat vineri ca este gata sa analizeze posibilitatea de a recurge la fondul de 700 miliarde dolari destinat initial salvarii sistemului financiar, ca sa sprijine producatorii auto din SUA, dupa respingerea de catre Senat a unui plan de salvare special creat pentru ei.

"Date fiind problemele economiei americane, vom analiza toate optiunile daca este nevoie, inclusiv eventuala folosire a banilor prevazuti in planul de salvare pentru sistemul financiar, ca sa impiedicam prabusirea producatorilor auto care se confrunta cu dificultati", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Dana Perino.

Programul de salvare a activelor riscante - Troubled Asset Relief Program (TARP) - este un plan de 700 miliarde dolari, lansat in octombrie, ce prevede mai ales relansarea sistemului financiar grav afectat de criza, in speranta de a debloca creditarea, pentru a stimula investitiile si consumul.

Pana in prezent, Casa Alba s-a opus ferm folosirii banilor din aceste fonduri, despre care au spus ca nu sunt meniti sa sprijine sectorul industrial.

In schimb, Casa Alba a negociat cu adversarii sai democrati, majoritari in Congres, un plan care ar fi putu debloca aproape imediat 14 miliarde dolari pentru constructorii de automobile. Producatorii de masini din SUA urmau, in schimbul banilor, sa elaboreze pana in 31 martie planuri de restructurare drastica, menite sa le garanteze viabilitatea pe termen lung.

Planul a fost respins joi seara in Senat, una dintre cele doua camere ale Congresului Statelor Unite, amenintand cu falimentul companiile producatoare, victime ale crizei financiare, prabusirii vanzarilor si propriilor erori strategice.

Purtatoarea de cuvant a Casei Albe a atras atentia, totusi, ca ajutorul federal presupune sacrificii dificile pentru toata lumea: "Companiile auto, sindicatele acestora si toate partile interesate trebuie sa faca anumite concesii necesare pentru a sustine viabilitatea firmelor".

