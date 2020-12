Sedinta la Cotroceni privind bugetul de stat pe 2021

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea luni, 28 decembrie a.c., ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind stadiul constructiei bugetului de stat, la care vor participa Prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, si ministrul Finantelor, Alexandru Nazare", anunta Administratia prezidentiala.Premierul Florin Citu a anuntat saptamana trecuta ca proiectul de buget va fi gata in prima parte a anului viitor si ca Guvernul tinteste un deficit in jur de 7%. El a adaugat ca sunt asteptate si estimarile Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, pe care se bazeaza bugetul, pentru a avea si ceilalti indicatori macroeconomici."Proiectul de buget o sa fie gata in prima parte a anului viitor. Majoritatea detaliilor sunt puse la punct. Ceea ce stim foarte bine este ca tintim un deficit bugetar in jur de 7% sau mai bine, in functie de cum vor decurge discutiile. In acest moment acestea detaliile. Asteptam, pentru a avea toate informatiile si estimarile Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. Stiti foarte bine ca bugetul se fundamenteaza pe estimarile Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. Dupa aceea putem sa vorbim si de ceilalti indicatori macroeconomici", a declarat Citu.Citeste si: Klaus Iohannis va vizita pe 29 decembrie Republica Moldova, la invitatia Maiei Sandu