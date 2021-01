Seful Airbnb dezvaluie cum s-a schimbat turismul in pandemie si care sunt noile destinatii preferate de calatori

Actiunile au atins un maxim record

Turismul traditional si vizitarea unor destinatii globale de top vor fi diminuate semnificativ, calatorii urmand sa fie atrasi de comunitatile mai mici si sa zboare mai putin pentru intalniri de afaceri.Airbnb a fost afectata de pandemia de COVID-19 la inceputul anului 2020, afacerile de inchiriere a spatiilor de cazare scazand cu 80% pe parcursul a opt saptamani.Dupa relaxarea masurilor de carantina, calatorii au optat pentru cazarea in locuinte, in loc de hoteluri, ajutand Airbnb sa obtina un profit surprinzator in trimestrul al treilea. Compania din San Francisco a beneficiat si de pe urma interesului pentru inchirierea de locuinte in afara marilor orase.Airbnb s-a listat la bursa in decembrie, pretul actiunilor sale crescand de peste doua ori la debutul pe bursa.Joi, actiunile Airbnb au crescut cu peste 10%, la un maxim record de 187,42 dolari pe unitate.Platforma de inchirieri a anulat rezervarile din zona Washington D.C. pentru inaugurarea presedintelui ales Joe Biden de miercurea viitoare, dupa ce autoritatile au avertizat sa eixsta riscul venirii unor militii inarmate.Chesky a vorbit, la conferinta Reuters Next, despre o demonstratie a sustinatorilor suprematiei albe din Charlottesville, Virginia, el spunand ca nu vrea ca platforma sa faciliteze prezenta unor oameni care calatoresc pentru a comite acte de violenta in comunitati.Airbnb a luat decizia de anulare a rezervarilor dupa ce s-a consultat cu oficiali locali si federali si dupa ce un numar de gazde s-au ingrijorat si au cerut anularea rezervarilor.Cu toate acestea, lanturi hoteliere majore, intre care Hilton Worldwide Holdings si Marriott International, au anuntat ca pastreaza rezervarile existente.