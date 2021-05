Seful Colonial Pipeline recunoaste ca le-a platit hackerilor o rascumparare de 4,40 milioane de dolari

Saptamana trecuta, Colonial Pipeline si-a inchis reteaua de oleoducte cu o lungime de 8.850 de kilometri care este utilizata pentru a transporta carburanti, inclusiv benzina, motorina si combustibil pentru avioane, in ideea de a-si proteja sistemele informatice.Colonial Pipeline, unul dintre cei mai mari distribuitori de carburanti din SUA, conecteaza rafinariile din zona Golfului Mexic cu centrele urbane din Atlanta si pana in New York. Intr-o zi normala, compania transporta 2,5 milioane de barili (105 milioane de galoane) de combustibili, o cantitate care depaseste intregul consum al Germaniei.Joseph Blount a declarat pentru WSJ ca a platit banii pentru binele tuturor."Stiu ca este o decizie extrem de controversata. Nu am luat-o cu usurinta. Recunosc ca nu m-am simtit in largul meu vazand ca banii ajung la oameni de acest tip", a explicat seful Colonial Pipeline. Acesta a adaugat ca "asa trebuia procedat pentru tara".Hackerii, care potrivit FBI au legatura cu un grup denumit Darkside, sunt specializati in atacuri ransomware impotriva companiilor mari si mijlocii, carora le cere mii sau chiar milioane de dolari pentru a le debloca sistemele si se crede ca sunt amplasati in Rusia sau Europa de Est.Ransomware este un tip de malware pe care infractorii cibernetici il folosesc pentru a face rost de bani, dupa ce acestia restrictioneaza accesul la datele utilizatorilor pana la plata rascumpararii, prin utilizarea criptarii sau blocarea acestora.Potrivit unui raport publicat luna trecuta, sumele platite de victimele atacurilor de tip ransomware au crescut in 2020 cu 311%, pana la aproximativ 350 milioane de dolari in criptomonede. Rascumpararea medie platita de o organizatie victima a atacurilor de ransomware in 2020 a fost de 312.493 de dolari.Saptamana trecuta, presedintele SUA, Joe Biden , a semnat un ordin executiv pentru a consolida securitatea cibernetica a tarii si a proteja retelele guvernului federal. Ordinul executiv are drept scop eliminarea barierelor care ameninta schimbul de informatii intre guvern si sectorul privat.Seful statului american a luat aceasta masura in urma unor incidente din domeniul securitatii cibernetice precum SolarWinds, Microsoft Exchange si atacul ransomware asupra Colonial Pipeline.