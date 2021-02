Seful Renault spune ca se lupta zilnic sa isi asigure suficiente cipuri pentru ca fabricile sa functioneze

Probleme si la concurenti

Au raportat pierderi record

Asigurarea unui numar suficient de cipuri este "o lupta zilnica", a spus Luca de Meo cu ocazia prezentarii rezultatelor anuale. Constructorul francez se asteapta ca problemele de aprovizionare cu semiconductori sa atinga punctul de varf in al doilea trimestru al acestui an, astfel ca productia realizata de Renault in acest an ar putea fi amputata cu 100.000 de unitati. Conform cifrelor comunicate vineri, in 2020 Renault a vandut 2,95 milioane de autovehicule.Renault este ultimul producator auto care trage un semnal de alarma cu privire la efectele de durata de pe urma deficitului mondial de aprovizionare cu seminconducutori, care provoaca consecinte in intreaga industrie auto. La inceputul acestei luni, Renault a anuntat suspendarea productiei la o uzina din Franta si alte doua uzine din Maroc si Romania, timp de cateva zile. Constructorul auto american General Motors Co. a prognozat ca problemele in aprovizionarea cu cipuri ii vor diminua veniturile cu 1,5 pana la 2 miliarde de dolari in acest an. La randul sau, rivalul Ford Motor Co. a estimat ca productia realizata in primul trimestru ar putea fi redusa cu pana la 20% iar pe ansamblul acestui an profitul operational va fi redus cu unu pana la 2,5 miliarde de dolari.Prognozele referitoare la pagubele provocate intregului sector auto sunt sumbre. Firma de consultanta AlixPartners sustine ca problemele in aprovizionarea cu cipuri ar putea sa reduca vanzarile constructorilor de automobile cu 61 de miliarde de dolari in acest an. La randul sau, firma IHS Markit se asteapta ca productia a aproximativ un milion de vehicule sa sufere intarzieri in primul trimestru al acestui an.Grupul Renault, proprietarul Dacia a raportat vineri pierderi record d e opt milliarde de euro intr-un an 2020 marcat de criza coronavirusului.Veniturile grupului Renault au scazut cu 21,7%, pana la 43,474 miliarde de dolari, in conditiile in care numarul de autovehicule vandute a scazut cu 21,3% pana la 2,95 milioane unitati.