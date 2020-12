Sindicalistii Meridian, nemultumiti ca Guvernul nu a majorat salariul minim la 2.400 de lei

"Intre Craciun si Anul Nou, odata ce avem alegerile in sac, la noi in Romania se rezolva agenda sociala pentru urmatorul an. Avem restrictii puternice pentru adunarile publice si actiunile legale de protest ale salariatilor, insa Guvernul Romaniei se grabeste sa adopte acte normative care vor determina conditiile de viata si de munca ale lucratorilor in anul 2021. Salariul minim brut pe economie garantat in plata nu s-a putut adopta prin consensul partenerilor sociali", spun sindicalistii Meridian.Organizatiile sindicale au solicitat cresterea salariului minim de la valoarea de 2.230 lei, cat este la momentul actual, la 2.400 de lei pentru anul 2021, in timp ce organizatiile patronale au solicitat inghetarea lui sau cel mult cresterea in raport cu rata inflatiei Cu toate acestea, Guvernul Romaniei a propus ca valoarea salariului minim brut pe economie garantat in plata pentru anul 2021 sa fie de 2.300 lei."Parca nu este suficient faptul ca salariul minim nu s-a stabilit in functie de parametrii reali care ar trebui luati in considerare la determinarea cuantumului acestuia (productivitatea muncii, rata inflatiei, valoarea cosului minim de consum, obiectivele de convergenta economica si sociala in UE, etc), Guvernul Romaniei a adoptat aseara proiectul de Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, document care prezinta o serie de masuri cu impact social negativ pentru salariatii platiti din fonduri publice, masuri care nu pot fi acceptate de organizatiile sindicale", spun reprezentantii Meridian.Confederatia Sindicala Nationala Meridian, prin reprezentantii sai in procesul de dialog social de la Ministerului Finantelor Publice sau din Consiliul Economic si Social, a respins forma actuala a proiectului legislativ mai sus mentionat.Acestia consider ca masurile cu impact social nu fac altceva decat sa arunce efectele crizei pe spinarea salariatilor si pensionarilor, in contextul in care, toate promisiunile electorale de cresteri se amana cu un an de zile, in timp ce preturile sunt in crestere libera.