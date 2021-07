Cat de eficiente sunt rachetele antigrindina. Statistic, Romania protejeaza 1,5 milioane de hectare de culturi agricole

Un leu investit in sistem aduce fermierilor 14 lei profit

In ultimele doua decenii, situatia agrometeorologica a tarii s-a schimbat atat de tare incat de la doua, maxim trei caderi de grindina intr-un an s-a ajuns ca fenomenul sa creasca exponential, fiind luni si cu sase caderi de grindina.Prin urmare, specialistii spun ca salvarea fermierilor o reprezinta sistemele antigrindina, care s-au dezvoltat foarte mult in tara noastra in ultimii ani.Romania are astazi aproape 1,5 milioane de hectare protejate antigrindina, cu 65 de puncte de lansare a rachetelor , lucrurile fiind in evolutie.Potrivit sefului Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, Gheorghe Florescu Caunei, anul acesta sistemul ar urma sa fie extins pana la 2,3 milioane de hectare.Un punct de lansare protejeaza suprafete foarte mari, teoretic pe o raza de 15 kilometri, dar influenta reala este pe 40 de kilometri patrati."Activitatea noastra nu consta numai in protectia impotriva grindinei ci si in prevenirea formarii grindinei. Cand facem o interventie si scoatem anumiti nori din functiune prevenim si formarea de ploi torentiale, de caderi de precipitatii. Noi actionam mai multi ani in regim de omologare ca sa vedem ce se intampla si in functie de acesta mai implementam si tragem concluzii stiintifice si putem sa garantam ca in zona unde actionam putem sa protejam suprafata 100%", potrivit lui Gheorghe Caunei.Calculele facute de specialisti arata ca un leu investit de statul roman in sistemul antigrindina a adus profit de 14 lei fermierilor", ceea ce inseamna o rentabilitate economica foarte buna."Implementarea completa a sistemului national antigrindina va aduce nu numai o protejare a culturilor agricole ci si un climat propice pentru culturi, dar si protectia infrastructurii locale, a localitatilor, drumurilor si cailor de acces, practic va exista o protectie pe un intreg areal", sustine Caunei.Potrivit acestuia, Romania si-ar putea proteja astfel 5 milioane de hectare de teren, din cele peste 9 milioane cat reprezinta suprafata arabila a tarii. In anii urmatori se doreste sa se ajunga la 250 de puncte de lansare in toata Romania, ceea ce inseamna acoperirea intregului teritoriu.Responsabilii din Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor spun ca Romania este printre putinele tari care are o legislatie in vigoare foarte bine stabilita si conturata.Din luna aprilie, cand s-a inceput sezonul in agricultura , si pana in prezent au fost lansate in toata tara aproape 2.000 de rachete antigrindina pentru protejarea culturilor agricole si a comunitatilor locale din zonele Olt, Valcea, Dolj, Mehedinti, Teleorman, Vrancea, Galati, Vaslui, Iasi.