Situatia absurda traita de o tanara diagnosticata cu COVID-19: "Medicii mi-au spus ca nu mai este nicio sansa sa infectez pe cineva dupa 14 zile"

Ce spune DSP

Un caz relevant pentru bulibaseala birocratica este cel al Mariei, o tanara care tocmai a fost externata din spital dupa doua saptamani pentru ca fusese infectata cu COVID-19. Medicii specialisti i-au acordat concediu medical pentru perioada cat a fost internata. Apoi a venit vremea pentru cel de-al doilea test. A iesit pozitiv."Medicii, atat cel de familie, specialistii de la spitalul Witing cat si un medic epidemiolog mi-au spus ca nu mai am nicio sansa sa infectez pe cineva dupa 14 zile. Am 24 de zile de la primele simptome, 17 de cand am facut primul test si 6 zile de cand am facut cel de-al doilea test. Pana aici toate bune si frumoase. Problema este ca la serviciu nu ma primesc pana nu vin cu un test negativ. Medicii mi-au spus ca, pentru a fi relevant, ar trebui sa fac alt test la o saptamana dupa al doilea test, adica, in cel mai bun caz, maine as putea face testul", ne-a declarat tanara.In toata aceasta perioada, ea nu isi mai poate lua concediu medical. Medicul de familie nu vrea sa acorde concediu medical pe motiv ca, daca Maria ajunge la spital din alt motiv, el isi pierde licenta. Medicii de la spital nu vor sa ii dea concediu medical pe motiv ca nu pot acorda o astfel de "dezlegare de la munca" pentru o perioada mai mare de 14 zile. Iar la serviciu, in continuare, nu este primita pe motiv ca ar putea infecta."Nu mi se pare normal sa fiu obligata sa imi iau concediu de odihna pentru o cauza medicala, mai ales cand nici nu prea mai am zile de concediu", ne spune tanara. Dupa cel de-al doilea test pozitiv a primit mesaj ca ar trebui sa mai stea 14 zile in izolare si sa anunte din nou DSP."DSP, dupa primul test pozitiv, m-a sunat de abia dupa 12 zile sa imi spuna ca ar trebui sa stau in casa. Nu m-au intrebat daca am avut contacti directi sau daca am stat in casa. Au sunat mai mult de complezenta", a mai povestit Maria.Intr-o discutie cu un reprezentant DSP ni s-a spus ca se aplica legea dupa Ordinul Ministerului Sanatatii 1513/ 2020 in care se spune ca "pacientii care au fost diagnosticati cu forma asimptomatica de infectie cu SARS-CoV-2 nu necesita in mod obligatoriu retestare. Acestia se vor izola la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare pana la implinirea celor 14 zile ce se calculeaza de la data recoltarii testului pozitiv pentru SARS-CoV-2. Dupa perioada de izolare de 14 zile de la data recoltarii testului RT-PCR pozitiv pentru SARS-CoV-2, daca nu au efectuat al doilea test, isi pot relua activitatile curente sau profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."De asemenea, OMS 1513/2020 mai spune ca "dupa 14 zile de la data recoltarii primului test pozitiv, pentru pacientii declarati vindecati de COVID-19, la reintrarea in colectivitate (loc de munca, unitate de invatamant etc.) nu este necesar aviz epidemiologic si nici solicitarea unui test negativ pentru ARN SARS-CoV-2".