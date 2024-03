Soferi jecmaniti: O ora in service-ul auto, platita de patru ori mai scump

Service-urile marilor marci de automobile vandute pe piata romaneasca lucreaza dupa norme interne de apreciere a duratei interventiilor. Acestea nu sunt disponibile proprietarilor de masini si ajuta la inselarea clientilor, noteaza "Gandul" in editia online de joi.

Prin urmare, daca posesorul auto se prezinta la service, i se ia masina si i se restituie dupa o ora, e foarte posibil sa plateasca patru ore de interventie. Iar contravaloarea unei ore de stat in service trece de 20 de euro sau ajunge la 50 de euro, exclusiv manopera.

Un astfel de caz s-a intamplat la Ford. Clientul reclama mai multe aspecte, cu care se confrunta, de fapt, foarte multi dintre posesorii auto, si nu doar marca Ford: ca, in pofida programarii, ora de incepere a reviziei nu a fost respectata, ca nu i s-a permis sa asiste la operatiunile efectuate (dupa insistente si scandal, flaconul uleiului de motor a fost desigilat in fata sa), ca s-a vaporizat scurt cu un spray al carui cost l-a suportat insa integral si ca (lucrul cel mai important), desi masina a stat in atelier o jumatate de ora (fapt certificat de documentele insotitoare), de taxat s-au taxat 2,1 ore - circa 60 de euro, relateaza aceeasi sursa.

Cele mai mari reprezentante auto, printre care Mercedes (Casa Auto Bucuresti - CAB), BMW, Porsche Romania, Renault-Nissan Romania, Opel (Erebus) si Fiat au dat acelasi raspuns cand vine vorba de durata efectiva a service-ului: una se petrece in service, alta se normeaza.

