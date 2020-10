Ce solutii compensatorii vor agentiile de turism pentru a se salva

O solutie propusa de FIHR si HORA

Cu ce solutii vine ANAT

* 15% din diferenta dintre cifra de afaceri realizata in 2019 si cifra de afaceri realizata in 2020 pentru cei care nu au reusit sa acceseze granturile pentru capital de lucru. Subliniem ca valoarea rezultata prin aplicarea acestui procent inseamna mai putin de jumatate din valoarea grantului pe care l-ar fi putut accesa.

* Un procent reprezentand ponderea impozitelor totale platite pentru anul 2019, dar nu mai mult de 10% din diferenta dintre cifra de afaceri realizata in 2019 si cifra de afaceri realizata in 2020.

Afaceri de 500 de milioane de euro

Granturile, un vis frumos spulberat

Potrivit ANAT, valoarea ajutorului solicitat de catre agentiile de turism se situeaza undeva intre 50 si 70 de milioane de euro, adica cel mult la 20% din volumul fondurilor alocate pentru Masura 2. In 2019, agentiile de turism au raportat la ANAF o cifra de afaceri totala de circa 500 milioane de euro (rulajul efectiv fiind de circa 4,3 miliarde euro).Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) atentioneaza ca in cazul agentiilor de turism, unde exista mai multe modalitati de evidentiere a cifrei de afaceri, stabilirea unui unic criteriu de calcul pentru acordarea granturilor de lucru devine inechitabila. Peste 90% dintre agentiile de turism evidentiaza cifra de afaceri la valoarea marjei si nu la valoarea totala a rulajului realizat intr-un exercitiu financiar.Pe de alta parte, Federatia Industriei Hoteliere (FIHR) si Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) cer ca solutie o schema de ajutor care sa acopere un procent de 20% din diferenta intre cifra de afaceri realizata in 2019 si cea realizata in 2020.Pentru comparatie, pentru o valoare facturata de 1.000 de lei, inregistrata de marea majoritate a companiilor drept cifra de afaceri, agentiile de turism inregistreaza ca si cifra de afaceri o medie de 70 de lei."In mod corespunzator, spre exemplu, un ajutor de 20% raportat la cifra de afaceri, inseamna pentru vasta majoritate a companiilor din economie un aport de 200 de lei, in timp ce pentru agentii acesta se traduce printr-o suma de numai 14 lei, de 14 ori mai putin!", declara Dumitru Luca, presedintele ANAT.Potrivit ANAT, in cazul agentiilor de turism, ponderea costurilor cu forta de munca este dubla fata de cea din hotelarie si alimentatia publica (in medie, depasind 60% din totalul cheltuielilor), ceea ce face ca impactul social al luarii sau neluarii la timp al oricarei masuri de sprijin economic, sa fie sensibil mai mare. Prin urmare, ANAT doreste sa vina in completarea propunerii inaintate de colegii din industria turismului, cu adaugarea unui al doilea criteriu legat fie de contributivitate, fie de accesul la granturile pentru capital de lucru oferite in baza OUG 130/2020.In vederea elaborarii unui model de calcul pentru o schema de ajutor de stat personalizata pentru agentiile de turism, ANAT inainteaza propunerea acordarii unui sprijin care sa reprezinte intre 20 si 35% din diferenta dintre cifra de afaceri realizata in 2019 si cifra de afaceri realizata in 2020, compusa dintr-un procent fix de 20% si unul variabil, calculat dupa cum urmeaza:Astfel, suma cumulata ar ajunge la cel mult 35% din diferenta dintre cifra de afaceri realizata in 2019 si cea realizata in 2020, adica maximum la nivelul granturilor pentru capital de lucru conform OUG 130 (15% din cifra de afaceri pe 2019), in conditiile in care estimam la nivelul anului 2020 o scadere a cifrei de afaceri totale a agentiilor de minimum 60%.Din datele pe care le detine ANAT, pentru anul 2019, agentiile de turism au raportat la ANAF o cifra de afaceri totala de circa 500 milioane de euro (rulajul efectiv fiind de circa 4,3 miliarde euro).Pornind de la estimarea unei scaderi de circa 60% pentru anul 2020 si avand in vedere plafonarea ajutoarelor de stat posibil de acordat unei singure intreprinderi la 800 de mii de euro, rezulta ca impactul bugetat (valoarea ajutorului solicitat de catre agentiile de turism) se situeaza undeva intre 50 si 70 de milioane de euro, adica cel mult la 20% din volumul fondurilor alocate pentru Masura 2 - granturi pentru capital de lucru, suma ce ar putea fi, in mare parte, acoperita, prin realocarea fondurilor neconsumate la Masura 1 - microgranturi, conform OUG 130.Cu aceasta suma, se pot crea premisele relansarii unei ramuri-cheie a industriei ospitalitatii, de care depinde indeosebi incoming-ul, dar si o serie intreaga de alte profesii si activiati conexe, oferindu-se sanse egale de relansare a celor peste 2000 intreprinderi din acest domeniu, in conditiile in care, la nivel international prognozele de revenire sunt revizuite in sens negativ.IATA (International Air Transport Association) indica, in prognoza transmisa pentru luna octombrie, o revenire usor intarziata fata de estimarile facute in luna iulie. Daca in termeni de trafic, IATA spera ca revenirea la volumele din 2019 sa se faca undeva in 2023, in termeni de pasageri, acest lucru nu va fi posibil mai devreme de 2024. Prognozele cele mai pesimiste arata ca volume similare anului 2019 ar fi posibile abia peste 10 ani.In cazul Europei, revenirea ar putea fi chiar mai lenta, in 2025. Pentru referinta, anexam prezentei adrese si prognoza IATA pentru luna octombrie. Datele emise de IATA sunt sustinute si de studiul efectuat de compania americana de consultanta in management McKinsey, care arata ca revenirea la volumele din 2019 nu va fi posibila inainte de 2023 pentru turismul intern si inainte de 2024 pentru turismul de afaceri. Un ajutor acordat acum acestei industrii poate asigura minimele premise ale supravietuirii companiilor pana in 2023, salvand astfel mii de locuri de munca si un aport deloc neglijabil la bugetul statului din taxele si impozitele platite."Desi intreaga industrie si-a pus mari sperante in Masura 2 - granturile pentru capital de lucru, din primele date reiese faptul ca vor fi foarte putini beneficiari care vor primi finantare, prin urmare impactul in economie nu va fi cel asteptat, in situatia in care Guvernul nu va suplimenta fondurile", spune Dumitru Luca.Numeroasele modificari aduse la OUG 130/2020 si includerea multor coduri CAEN care nu fac parte din categoriile cele mai afectate a dus la scaderea dramatica a sanselor agentiilor de turism sa acceseze aceste fonduri. De asemenea, ANAT considera profund inechitabil principiul de alocare a fondurilor "primul venit, primul servit", mai ales in situatia in care platforma in care s-au facut aplicatiile a avut numeroase sincope care au facut greoaie sau, pe alocuri imposibila, inregistrarea cererilor.ANAT, alaturi de celelalte organizatii membre APT, trage un semnal de alarma privind programul de inscrieri pentru IMM-uri la alocarea grant-urilor pentru capital de lucru, care a demarat pe 22 octombrie, la orele 10.00."Exista multe suspiciuni cu privire la accesul unor aplicanti la continutul si forma cererii inainte de deschiderea oficiala a aplicatiei, in conditiile in care nici tutorialul transmis nu cuprindea toate informatiile necesare. O posibila varianta este alocarea unor fonduri semnificativ mai mari pentru a satisface intreaga cerere, altfel se introduce suplimentar o concurenta nedreapta intre companiile care au fost mai "repede de mana" si celelalte, ceea ce duce la distorsionare inacceptabila a industriei turismului", mai spune seful ANAT.ANAT subliniaza faptul ca, desi laudabila, Masura 3 - granturi pentru investitii, este inoportuna in cazul agentiilor de turism. Situatia este atat de grava, incat nicio companie din acest domeniu nu se poate gandi la investitii, in conditiile in care presiunea pe fluxurile de numerar impune, mai degraba, vanzarea unor active!