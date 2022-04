Somajul ridicat din SUA afecteaza vanzarile de fast food

Cresterea somajului din SUA si milioanele de oameni care au ramas fara un loc de munca afecteaza pana si industria fast-food pentru ca tot mai putini americani se opresc sa isi cumpere un mic dejun fast food in drum spre serviciu.

Vanzarile lanturilor de restaurante au crescut in timpul boom-ului economic datorita numarului mare de oameni care se trezeau dimineta si opreau la un drive in in drum spre serviciu, alimentand astfel o industrie de 57 de miliarde de dolari, scrie Washington Post.

Restaurantele fast food se adaptasera stilului de viata al americanilor. Se deschideau mai devreme si aveau o oferta foarte variata pentru micul dejun, in timp ce vanzarile la pranz si seara erau constante.

Dar pe masura ce somajul a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 26 de ani, numarul celor care merg dimineata spre serviciu si trec pe langa un fast food a scazut, iar cei care mai au un loc de munca au inceput sa se gandeasca la cheltuielile lor, asa ca acum prefera sa manance acasa un castron de cereale.

"Daca esti somer nu te mai trezesti la ora 6 si nu mai treci prin drive-thru. Este o legatura directa intre somaj si castigurile din micul dejun", a apreciat un analist de la Barclays Capital.

In ultimii cinci ani inainte de recesiune, vanzarile pe segmentul mic dejun au crescut cu 64%, fiind unul dintre sectoarele care s-au dezvoltat cel mai rapid in industria fast food. Cand somajul ajunsese la 10%, vanzarile inregistrate de restaurantele fast food in cursul diminetii scazusera deja cu 4%.

