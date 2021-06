Sondaj: Patru din 10 romani vor sa-si schimbe furnizorul de energie electrica

"40% dintre respondenti iau in considerare posibilitatea de a schimba furnizorul de energie electrica . Cred ca este un procent important si, in contextul dezbaterilor din ultima vreme din spatiul public, acest lucru inseamna o conectare mai buna la informatii privind tarifele. De asemenea, 36% dintre respondenti indica intentia de a-si schimba furnizorul de gaze", a spus Stefureac.Romanii mai cred in proportie de 78,3% ca statul ar trebui sa pastreze controlul la companiile energetice unde este actionar majoritar, mai arata sondajul INSCOP.Totodata, 65,9% dintre romanii sunt de acord ca statul roman sa dezvolte productia de energie din surse nucleare.Cei mai multi dintre romanii care au aceste intentii au studii superioare, traiesc in mediul urban, in zonele cele mai dezvoltate, precum Bucuresti sau regiunea Vest, si reprezinta o populatie activa, cu varsta intre 30 si 44 de ani.De asemenea, 86% dintre participantii la sondaj sunt de acord ca gazele din Marea Neagra sa fie exploatate, iar o pondere de 93,8% dintre respondenti cred ca deblocarea acestor investitii este importanta si foarte importanta pentru relansarea economica a tarii.Potrivit respondentilor, Rusia va fi principalul beneficiar, daca gazele din Marea Neagra nu vor fi extrase.