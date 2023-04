Soros: Recesiunea economiei mondiale este inevitabila

Adancirea recesiunii este inevitabila in acest moment, fara sa excluda o depresiune economica - faza posterioara crizei economice, caracterizata prin productie si putere de cumparare a populatiei scazute, este de parere George Soros, preseditne al Soros Fund Management.

In aceasi timp, omul de afaceri a atras atentia in fata unei comisii a guvernului american ca facilitatile de credit puse la dispozitie de Fondul Monetar International nu sunt suficient de mari pentru a sustine financiar toate statele aflate in pragul crizei economice, informeaza Reuters.

In viziunea lui Soros, la cresterea bubble-ului de pe piata financiara au conribuit semnificativ fondurile de hedging, acestea din urma fiind "decimate" in prezent de criza economica, motiv pentru care vor trebui sa-si reduca portofoliile in viitorul apropiat cu pana la 50-75%.

Nu in ultimul rand, preseditne al Soros Fund Management considera ca Rezerva Federala, Trezoreria si SEC (Agentia de reglementare pe piata de capital) trebuie sa accepte responsabilitatea de a preveni alte crize in viitor.