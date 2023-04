Speculatorii forteaza bursa

Speculatorii la bursa de la Sibiu ar putea "forta" in sedinta bursiera de luni de la BVB atingerea in mod artificial a unor preturi de inchidere favorabile lor la cele mai tranzactionate actiuni. Si aceasta pentru ca data de 31 martie reprezinta prima scadenta din acest pentru contractele futures tranzactionate la Sibiu.

"Sedinta de luni, 31 martie, se anunta una tensionata, ca urmare a inchiderii scadentei martie 2008 pe piata sibiana. Vizat va fi segmentul SIF, in special SIF Moldova si SIF Oltenia, care constituie activele-suport pentru cele mai tranzactionate derivate de pe piata sibiana.

Evolutia ulterioara, cel mai probabil, va fi una ascendenta, dar amplitudinea cresterilor va fi influentata si natura stirilor de pe plan extern. Deja saptamana trecuta s-a constatat un interes in crestere pentru actiunile Societatilor de Investitii Financiare. De remarcat rezistenta vanzatorilor pe acest segment, miza fiind cel mai probabil scadenta la 31 martie a pietei futures", explica analistii KTD Invest.

Potrivit aceleiasi surse, vanzarile agresive de la jumatatea saptamanii trecute pe acest segment sunt mai greu de explicat in lipsa unor stiri negative pe pietele externe si nici pe cea interna. Un interes in crestere s-a inregistrat in ultimele zile pentru actiunile Erste Bank, care a anuntat ca a vandut BCR Asigurari, dar si pentru actiunile BRD si Trangaz Medias. In cazul Erste Bank cresterea saptamanala a fost de peste 12%. BRD-SocGen s-a evidentiat prin pachetele mari de actiuni tranzactionate, chiar de 90.000 de actiuni.

"Semnalul pentru piata este unul pozitiv, care indica intrarea la cumparare a unor investitori cel putin de calibru mediu. Aceasta s-a putut vedea si pe segmntul SIF, cand in sedinta de miercuri am avut ordine de tranzactionare individuale de 0,3 milioane actiuni", spun unii brokeri.

Pe de alta parte, pietele externe de actiuni au reusit o saptamana buna, in care cresterile au fost in general de peste 3-4 procente, evolutii ceva mai slabe fiind inregistrate in pietele americane. Dupa ce la inceputul saptamanii trecute mai mare parte a pietelor bursiere au fost suspendate de la tranzactionare cu ocazia sarbatorii Pastelui, la reluarea tranzactionarii investitorii au fost impulsionati de noile stiri legate de banca de investitii Bear Stearns.

Astfel, JP Morgan Chase a decis sa mareasca oferta pentru banca de investitii Bear Stearnes la 10$ pe actiune, fata de 2$ oferta anterioara. Anuntul aproape a dublat cursul actiunilor Bear Stearnes la 11,40$, la finalul sedintei dupa acest anunt. Actiunile sectorului financiar au inregistrat cresteri importante dupa acest anunt, aproape in toate pietele la nivel mondial.

In topul cresterilor, intalnim titlurile Erste Bank cu un castig de 12,9% si titlurile Alro Slatina (ALR), acestea inregistrand o apreciere de 9,7%, de la 6,7000 lei/actiune la 7,3500 lei/actiune. In clasamentul pierderilor, se remarca titlurile Turbomecanica (TBM) cu o depreciere de 8%, compania anuntand la inceputul saptamanii un profit cu 50% mai redus in 2007 fata de 2006.

Top 5 cresteri la BVB

1. Grupul Industrial Electrocontact SA 14,58%

2. Erste Bank 12,89%

3. Armatura 10,48%

4. Alro Slatina 9,70%

5. TMK Artrom 9,09%

Vlad Voiculescu