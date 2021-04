Cum simuleaza coalitia de guvernare taierea sporurilor la bugetari. Sporul de praf sau cel de calculator, transformate in "sporul lunar de performanta"

Guvernul ia cu o mana si da cu alta

"Guvernul a decis in acest an sa inghete salariile bugetarilor dar realitatea arata ca toate cheltuielile cu personalul din aparatul de stat au crescut in primele doua luni cu 6,6% la 18,5 miliarde de lei. Noua grila de salarizare isi propune, de asemenea, sa creasca veniturile celor cu salarii mici", avertizeaza analistul economic Adrian Negrescu.Potrivit acestuia, in aceste conditii, inghetarea salariilor se dovedeste a fi doar o simpla masura cu iz de campanie electorala care sfideaza perioada de criza si eforturile pe care mediul privat le face in aceste momente."In timp ce privatii strang cureaua, isi reduc costurile, disponibilizeaza si incearca sa isi gaseasca o linie de supravietuire, statul promite salarii mai mari si cheltuie din ce in ce mai mult cu bugetarii, o clasa privilegiata pe care se pare ca nici un politician nu are curajul sa o reformeze", a mai spus Negrescu.Guvernul a anuntat joi, 15 aprilie, ca va acorda un "spor de performanta lunar personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei/autoritatii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activitati cu caracter deosebit, a efectuat lucrari cu caracter exceptional ori a avut un volum de activitate ce depaseste in mod semnificativ volumul optim de activitate, in raport de complexitatea sarcinilor, in baza criteriilor stabilite de ordonatorul de credite".Astfel, prin aceasta prevedere, autoritatile par sa renunte la toate eforturile de eliminare a sporurilor, in contextul in care acest "spor lunar de perfirmanta" va fi probabil cel care va reuni toate castigurile extrasalariale ale bugetarilor.Dincolo de exprimarea evaziva a principiilor noii legi a salarizarii, realitatea arata ca platim tot mai mult pentru salariile bugetarilor (in primele 2 luni, cheltuielile au crescut cu 6,6%)."Cheltuielile cu salariile bugetarilor au crescut in primele doua luni din 2021 cu 6,6% si au ajuns la 18,5 mld. lei, fata de 17,3 mld. lei, cat au fost in primele doua luni din 2020. Potrivit datelor de la Finante, aparatul bugetar numara 1,25 milioane de posturi, adica 22% din numarul total de contracte de munca din Romania sau mai mult de 25% din numarul de angajati", scria publicatia Ziarul Financiar la inceputul acestei luni.Potrivit Ralucai Turcan, solutia guvernului privind legea salarizarii din sistemul public este ca pe fiecare familie ocupationala sa ne uitam la grila actuala de salarizare, daca exista sporuri pentru activitati speciale care sunt desfasurate de anumite categorii profesionale, atunci aceste categorii profesionale sa aiba un alt loc in asezarea pe grila de salarizare, astfel incat salariul de baza in plata sa fie acelasi pentru toata lumea."Salarizarea in plata sa plece la fel pentru toti angajatii, iar sporurile sa fie pentru activitati deosebite, fie pentru stimularea performantei si sa nu depaseasca un anumit procent din salariul de baza in plata pentru toata lumea. Sunt sporuri de confidentialitate care nu-si au rostul, si daca sunt oameni care au niste solicitari in plus de a mentine confidentialitatea, atunci pot sa primeasca un salariu mai mare, dar nu dai un spor inventat pentru ca isi respecta fisa postului", a afirmat Raluca Turcan.""Principiile pe care le-am stabilit sunt simple si nu conduc in niciun fel la afectarea veniturilor. Practic, reanalizam coeficientii de ierarhizare pentru fiecare familie ocupationala de functii bugetare si unele sporuri vor intra in salariile de baza. De asemenea, acele sporuri care pot fi acordate in suma fixa vor fi date in suma fixa. Sporurile care vor ramane dupa includerea unora in salariile de baza nu vor depasi 20% din salariul de baza platit individual", a mai precizat ministrul Muncii.Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat decizia guvernului, sustinand ca se plafoneaza sporurile la 20% din salariu, in conditiile in care, in Sanatate, spre exemplu, acestea ajung acum si la 80%."Acelasi act prevede ca sporul pentru conditii deosebite sa fie de 25% din salariul minim, si nu din salariul in plata al fiecarui angajat! O dubla taiere! Ceea ce inseamna o scadere a veniturilor de aproape 50% pentru personalul de la ATI, de 20-40% pentru alti angajati din sistemul sanitar, dar si de aproximativ 20% pentru angajatii din Invatamant. Si alte categorii de bugetari precum pompierii, politistii, jandarmii, militarii vor fi afectate.Nu numai ca Guvernul nu a respectat Legea 153/2017 si nu a marit veniturile, dar acum le si taie!", acuza Firea. Memorandumul care stabileste principiile care vor sta la baza reanalizarii si elaborarii cadrului legal privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptat joi in sedinta de Guvern, iar ministerele au la dispozitie 30 de zile sa transmita propunerile privind politica de salarizare in sistemul public.