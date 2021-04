Agentia de rating Standard & Poor's a anuntat imbunatatirea perspectivei de la "negativ" la "stabil" aferenta ratingului acordat datoriei guvernamentale a Romaniei

Cum au reactionat premierul si ministrul Finantelor

De asemenea, agentia a reconfirmat ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta."Standard & Poor's a precizat in comunicatul de presa publicat in data de 16 aprilie 2021 ca perspectiva stabila arata credibilitatea masurilor de consolidare fiscala promovate de Guvern si anticipeaza ca finantele publice si pozitia externa a Romaniei se vor stabiliza in urmatorii doi ani.Agentia apreciaza ca riscurile generate de deficitele gemene (deficitul bugetar si deficitul de cont curent) inca ridicate ale Romaniei sunt atenuate de perspectiva absorbtiei unui volum important de fonduri europene (Romania fiind unul din principalii beneficiari ai fondurilor structurale prevazute in Cadrul Multianual al UE si in Facilitatea de Redresare si Rezilienta), precum si de programul de reforme asumate de catre Guvern pentru relansarea cresterii economice", a transmis Ministerul finantelor Publice.Potrivit institutiei, "reconfirmarea ratingului suveran este sustinuta si de accesul robust al Romaniei la finantarea de pe pietele internationale de capital"."Decizia Standard & Poor's reprezinta o dovada a recunoasterii internationale a eforturilor Romaniei pentru a asigura consolidarea fiscal-bugetara si confirma ca masurile adoptate au fost cele corecte, necesare pentru tara noastra si asteptate de catre partenerii nostri externi.Remarcam de asemenea estimarile pozitive ale agentiei referitoare la potentialul de crestere economica a Romaniei pe termen mediu. Ministerul Finantelor va continua atat demersurile pentru implementarea masurilor destinate inlaturarii efectelor negative ale pandemiei Covid-19 si relansarii economiei, cat si politica fiscal-bugetara prudenta care sa asigure inscrierea Romaniei in tintele asumate.Acest semnal ne incurajeaza si ne arata ca suntem pe drumul cel bun, dar nu inseamna ca am ajuns deja acolo, eforturile trebuie continuate", a declarat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare Potrivit agentiei, "reformele planificate de actualul Guvern ar asigura crearea unui cadru fiscal mai robust, limitand riscurile de inversare a politicilor de consolidare fiscala, ceea ce va conduce la actiuni de imbunatatire a ratingului suveran al Romaniei"."Vesti fantastice pentru romani! Am promis, am facut. Romania apreciata de S&P cu modificarea perspectivei de la negativ la STABIL.Am luat si continuam sa luam cele mai bune masuri pentru economie", a transmis, vineri seara, premierul Florin Citu "Decizia Standard & Poor's reprezinta o dovada a recunoasterii internationale a eforturilor Romaniei de consolidare fiscal-bugetara si confirma ca masurile adoptate au fost cele corecte, necesare pentru tara noastra si asteptate de catre partenerii externi. Totodata, am remarcat si estimarile pozitive ale agentiei referitoare la potentialul de crestere economica a Romaniei pe termen mediu.Este un semnal excelent, care ne incurajeaza si ne arata ca suntem pe drumul cel bun, dar nu inseamna ca am ajuns deja acolo, eforturile trebuie continuate. Vom merge mai departe atat cu implementarea masurilor destinate inlaturarii efectelor negative ale pandemiei Covid-19 si relansarii economiei, cat si cu politica fiscal-bugetara prudenta care sa asigure inscrierea Romaniei in tintele asumate", a transmis, la randul sau, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare.