Cum a ajuns statul sa favorizeze incompetenta in ultimii 5 ani

Recompensam salariatii lenesi si necalificati

Sporuri inventate pentru salariile neperformantilor

In felul acesta statul a sanctionat muncitorii calificati, cu salarii mai mari, pe care i-a defavorizat in detrimental celor cu salariul minim, potrivit analistilor.Acum, premierul Florin Citu spune ca se va consulta cu sectorul privat inainte de a mai face vreo miscare pe subiectul salariului minim."In ceea ce priveste salariul minim, aici trebuie sa avem discutii, atat cu cei care platesc salariul minim, cu antreprenorii, deci, cu patronatele, dar si, bineinteles, cu sindicatele. Este o discutie tripartita si vom vedea care este evolutia salariului minim. In ceea ce priveste evolutia in ultimii ani, Romania a avut o dinamica mai mare a salariului minim, a cresterii salariului minim in ultimii ani, vom vedea ce se va intampla. Stiti foarte bine ca aceasta decizie se va lua dupa o discutie tripartita, nu putem sa o luam dupa ce spune o persoana sau alta", a declarat Citu.Salariul minim a evoluat mult mai repede decat salariul mediu, astfel creand o discrepanta a rasplatei pe munca."In 2008, salariu minim pe economie reprezentat 27% din salariul mediu. Salariul mediu reflecta capacitatea firmelor, in medie, de a plati munca. Acum cat este salariul minim pe economie ca pondere din salariul mediu? 44%. Si am ajuns sa avem un paradox, adica avem cel mai mic salariu minim pe economie ca valoare absoluta cuplat cu cea mai mare pondere a salariului minim in salariul mediu", a declarat analistul financiar Iancu Guda.Potrivit lui, asta inseamna ca firmele nu au putut sa inghita sau sa absoarba aceste cresteri inopinante, din scurt, ale salariului minim si media nu a crescut proportional cu minimul, asa ca au fost doua efecte negative."Asta inseamna ca grila de salarizare nu s-a resetat, iar asta inseamna, implicit, ca salariatii cu experienta si salarii mai mari au fost demotivati prin comparatie cu cei cu salarii minime, iar diferenta dintre ei a scazut. In al doilea rand inseamna cresterea muncii si plata la negru. In acelasi timp, tu vii si incepand cu ianuarie 2016 scazi impozitul pe dividende de la 16% la 5%. Media impozitului pe dividende in Europa este 23,5 la suta", a mai spus Guda, la Digi 24.Analistul afirma ca suntem tara cu cele mai mici taxe pe capital, adica pe cei bogati, dar avem cele mai mari taxe pe cei saraci si ne miram ca ne polarizam, ca cei mai bogati 1% dintre roman detin 82% din avutia natiunii.In urma cu doua saptamani, ministrul Muncii, Raluca Turcan declara ca sporurile de la stat se dau pentru ca sunt multi angajati cu salariul minim."Au fost sporuri inventate doar pentru a masca necesitatea majorarii unor salarii pentru ca, pe fond, si in sistemul public exista foarte multe salarii mici. Avem aproximativ 80.000 de angajati cu salariul minim si atunci este firesc sa te gandesti daca nu mai degraba reasezi pe grila de salarizare anumite salarii, cele foarte mici, decat sa inventezi sporuri care fie nu-si au rostul, fie trebuie acordate intr-o suma fixa.Daca sunt conditii de munca extrem de dificile, nivelul sporurilor sa nu depaseasca 20% din salariul de baza, mai afirma Turcan.Analistul financiar nu este de accord cu aceasta mutare."Pai si ce facem acuma luam sporurile si le mutam in salariu? Adica tot un fel de venit necuvenit numai ca nu mai punem pe el stampila de spor si punem stampila de salariu. Pana la urma, asta este discutia "cum mutam dintr-un sertar in altul. Noi rezolvam efectul dar nu atingem cauza si haideti sa pun o intrebare mai grea daca tot suntem guvernantii si ne asumam responsabilitati sa conducem tara. Care dintre sporuri sunt nemeritate?", a mai afirmat Iancu Guda.Potrivit lui, problema sporurilor se rezolva printr-un audit independent de evaluare a competentelor a justificarii sporurilor."Si da, domnilor! Daca esti la stat si stai la stat si nu faci nimic, meriti salariul minim pe economie. Daca vrei mai mult, dovedeste in privat", a conchis acesta.