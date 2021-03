Raportul Curtii de Conturi: Statul gestioneaza atat de prost banii incat se cearta singur pentru ei

Politia trage cu gloante oarbe

SGG si-a luat sistem informatic pe care nu-l foloseste

CNI nu mai vrea sa dea banii inapoi la stat

Pe afara e vopsit gardul, in Curte te mananca palma si primesti bani

Vouchere de vacanta pentru oameni care nu mai lucrau

Patrimoniul sportiv pe 20 de ani, in zona crepusculara

La ANL s-a construit... partial

In cazul Inspectoratului General al Politiei Romane nu s-a urmarit derularea unui contract subsecvent de achizitie publica de munitie sub aspectul constituirii garantiei de buna executie si inregistrarii in evidentele contabile si nu s-a asigurat livrarea intregii cantitati de catre operatorul economic care nu si-a respectat obligatiile potrivit comenzilor ferme, determinand astfel dezangajarea fondurilor publice aferente obligatiei de furnizare.In cazul Secretariatului General al Guvernului a fost identificata achizitia in anul 2019 a unui sistem informatic de urmarire si management a mijloacelor fixe, pentru care a fost achitata suma de 565.000 lei, sistem care la data efectuarii auditului financiar (august 2020) nu era utilizat.Tot aici s-a mai constatat faptul ca preluarea de catre SGG a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, entitate care a fost desfiintata incepand cu data de 6.11.2019, s-a realizat fara efectuarea inventarierii patrimoniului acestui minister.Primariile beneficiare ale fondurilor publice alocate in anul 2019 de MLPDA au calcat si ele stramb. Astfel ca s-au constatat cazuri de utilizare eronata a fondurilor.Din centralizarea datelor prezentate de camerele de conturi teritoriale au rezultat sume cheltuite eronat, in valoare de 10,236 milioane lei.Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei inregistreaza creante provenind din nerestituirea de catre CNI a subventiei primite de la bugetul de stat, utilizata pentru finantarea unor lucrari neexecutate de antreprenori in perioada 2012-2014 (18,838 milioane lei), precum si din decontarea eronata de catre CNI de la bugetul de stat a contravalorii cheltuielilor cu dirigentia de santier (6,757 milioane lei).CNI SA insa nu recunoaste obligatia de restituire la bugetul de stat a sumelor indicate anterior, contestand masurile dispuse de Curtea de Conturi.Chiar si asa, comisia de solutionare a contestatiilor din cadrul Curtii de Conturi a respins contestatia formulata de CNI, iar, in prezent, aceste aspecte fac obiectul unui litigiu pe rolul instantelor de judecata intre CNI SA si Curtea de Conturi.In raport se mai consemneaza ca, Curtea de Apel Oradea a efectuat in luna decembrie 2019 plati nelegale in suma de 9,927 milioane lei, reprezentand diferente de drepturi salariale aferente perioadei ianuarie 2010 - martie 2015, ca urmare a lamuririi intinderii si intelesului dispozitivului unor titluri executorii, pronuntate in anul 2008, executate integral in perioada 2012-2015.Conducerea Curtii de Apel Oradea a contestat decizia emisa de Curtea de Conturi - Camera de Conturi a judetului Bihor, iar Comisia de solutionare a contestatiilor a respins contestatia formulata.Ulterior, Curtea de Apel Oradea a formulat actiune in instanta impotriva masurii dispuse, cauza fiind in curs de solutionare.La Ministerul Culturii, nu au fost respectate prevederile legale privind plata indemnizatiei de hrana pentru personalul angajat cu contract de munca cu timp partial (2/4/6 ore/zi), intrucat indemnizatia de hrana platita acestuia a fost acordata similar cu cea platita unui angajat cu norma intreaga, respectiv, ca suma reprezentand a douasprezecea parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata (2.080 lei*2/12 = 347 lei/luna).Nu au fost respectate prevederile legale privind recuperarea voucherelor de vacanta acordate necuvenit unui numar de 20 de salariati, care si-au incetat raporturile de munca pe parcursul anului 2019 si care au primit vouchere de vacanta.In urma controalelor efectuate la Ministerul Sportului si Tineretului, au fost identificate documente privind inventarierea patrimoniului aferenta anului 1990 doar la 18,3% dintre entitatile auditate subordonate MTS, iar la restul de 81,7% dintre entitati nu au fost identificate documente, principalul motiv al lipsei acestora fiind prevederile legislative cu privire la termenul de pastrare (cinci ani).Pentru majoritatea entitatilor nu a putut fi stabilita situatia reala a patrimoniului sportiv, respectiv a bazelor sportive aflate in administrare la nivelul anului 1990.La nivelul MTS nu au fost identificate documente privind inventarierea patrimoniului sportiv aflat in administrarea directa a MTS la momentul anului 1990.De asemenea, cu referire la intreaga perioada auditata (1990-2016), au putut fi identificate documente privind inventarierea patrimoniului doar la 21% dintre entitatile auditate subordonate MTS, care au avut/au in administrare baze sportive.Pentru perioada 1990-2000 nu a fost posibila stabilirea cu exactitate a patrimoniului sportiv al MTS, nefiind prezentate documente in acest sens.In ceea ce priveste evolutia patrimoniului sportiv in perioada supusa auditului performantei au fost identificate cazuri in care patrimoniul aflat in administrarea unitatilor subordonate a fost diminuat prin actiunile unitatilor administrativ-teritoriale fara a fi respectate in totalitate dispozitiile legale specifice aplicabile.Acest fenomen a fost posibil si din cauza faptului ca MTS nu a actionat de fiecare data ca un bun administrator, conform legii.In perioada 2017-2019, in cazul Agentiei Nationale a Locuintelor, pentru 12 amplasamente au fost angajate sume in valoare de 63,557 milioane lei in scopul executiei de lucrari, la care s-a renuntat ulterior, acestea reprezentand 35,23% din numarul unitatilor locative care ar fi trebuit sa se realizeze in cadrul proiectului.