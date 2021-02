ANALIZA Eliminarea voucherelor de vacanta duce turismul in "economia neagra"

Structurile mici de cazare se intorc la evaziune

Statul, un partener inselator

Statul goneste turistii

Potrivit consultantului in turism Traian Badulescu, statul a luat anul acesta tichetele de vacanta , in schimb nu a facut absolut nimic din ceea ce a promis ca va face pentru sectorul turistic."Impoziteaza in continuare, doar a facut cateva amanari si alea mici, granturile nu vin sau vin foarte greu, scutiri de taxe nu am avut, capitalul de lucru intarzie, macar daca ar fi lasat, ca semnal ca tin la turism, voucherele de vacanta", a spus Badulescu.Din cele aproape 8.000 de vile, pensiuni si cabane, 25% vor recurge din nou la evaziunea fiscala pentru a supravietui, este de parere consultantul fiscal."Deci la vreo 2.000 din structurile de cazare care intra la capitolul vile si pensiuni, daca acestea faceau din vouchere de vacanta incasari de aproximativ 10.000 de lei pe an, asta inseamna ca 20 de milioane de lei sunt deja nefiscalizati. Dar atentie, aici vorbim de niste estimari minimale", mai spune Badulescu.Acesta face o estimare si pentru apartamentele care se bazau pe vouchere de vacanta."Sa spunem ca mai exista inca 2.000 de apartamente in regim de inchiriere, desi sunt mult mai multe, care incasau cate 5.000 de lei pe an, echivalent de vouchere, mai sunt inca 10 milioane de lei si aici. Deci undeva la 30 de milioane, daca sunt conservator, dar cred ca evaziunea va ajunge undeva la 10% din valoarea de piata a voucherelor, adica undeva la peste 100-120 de milioane de lei", a mai spus consultantul de turism.Desi nu incurajeaza acest comportament, consultantul spune ca statul nu face decat sa goneasca agentii economici mici din turism sa intre in ilegalitate."Statul roman s-a dovedit de-a lungul anilor un partener de neincredere si inselator. Din acest motiv, atata timp cat pui o povara fiscala mare pe micul intreprinzator, acesta va incerca sa te insele. Acesta se simte inselat si va incerca sa insele la randul lui pentru ca altfel va inceta sa supravietuiasca. La noi, statul se comporta ca un asupritor, in loc sa fie un partener demn de incredere", a mai spus Badulescu.Pe de alta parte, analistul economic Adrian Negrescu spune ca hotelierii si pensiunile de la munte si de la mare care isi transformasera modelul de business intr-un Excel cu vouchere vor trebui sa-si regandeasca afacerile pentru ca altfel vor ajunge in blocaj financiar."De acum incolo turismul romanesc va vedea ce inseamna turism concurential. Tine foarte mult de calitatea managerului si a echipei de vanzari sa inteleaga realitatea economica si sa adapteze politica de preturi la conditiile de piata actuale. Daca vom continua sa vindem locuri de cazare la preturi mai mari decat in Bulgaria, Grecia, Polonia, Italia sau Spania, cu siguranta aceste firme nu vor rezista foarte mult intr-un mediu concurential", a spus Negrescu.Dupa ani de zile in care sistemul a fost intretinut artificial prin vouchere de vacanta, managerii trebuie sa inteleaga ca turismul se face exclusiv pe conditii de performanta si nu pe stimulente acordate de statul roman."In esenta, trebuie sa invatam ca turistul are nevoie de conditii de cazare civilizate si are nevoie de posibilitatea de a compara ofertele, de a gasi si rezerva din timp vacantele intr-un an in care conditiile sanitare se vor afla in prim-plan", mai spune Negrescu.Vor fi multi care vor da faliment, care vor inchide daca modelul de business ramane acelasi, afirma acesta."Daca facem in continuare turism la nivelul balcanic si fanariot de pana acum, cu iz de afacere de stat, multi vor inchide sau vor da faliment, iar cei care nu vor face asta, vor trece in economia subterana", afirma analistul economic.Potrivit lui, de abia acum vom vedea care este realitatea din turismul romanesc, pornind de la puterea de cumparare reala a romanilor si de la performanta oferita de sistemul turistic.