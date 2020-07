STB vrea sa schimbe freonul din instalatiile de aer conditionat din autobuze

Aerul din autobuze nu va fi recirculat

Conform unui anunt postat vineri, 17 iulie 2020, pe site-ul e-licitatie.ro , STB vrea sa cumpere Servicii pentru intretinerea si reparatia instalatiilor pentru introdus si scos freon din instalatiile de aer conditionat de la autobuze".Suma pe care este dispusa sa o plateasca societatea de transport este de 56.288 de lei, iar achizitia se va face prin atribuire directa. Adica cel care vine cu cel mai mic pret, poate castiga contractul.Insa, cei care depun ofertele trebuie sa stie ca, pe langa taxa de participare de 281 de lei va trebui sa depuna si garantia de buna executie de 10 % din valoarea contractului, suma care va fi inapoiata contractantului dupa receptia lucrarii.Potrivit unui comunicat de presa, transmis de STB, la finalul lunii iunie, in perioada starii de alerta si in contextul epidemiei de COVID-19, Societatea de Transport Bucuresti (STB) nu va folosi functia de recirculare a aerului din interior, ci doar introducerea de aer din exterior, anunta STB.Potrivit acesteia, sistemul de climatizare din autobuze si troleibuze este setat sa porneasca automat la temperaturi de peste 22 de grade, fara a fi necesara interventia conducatorului auto.Din cele aproape 1.000 de autobuze Mercedes Citaro, 500 au echipamente de aer conditionat, iar pentru alte 150 de autobuze au fost montate instalatii de climatizare. De asemenea, alte 100 de troleibuze au fost echipate cu instalatii de aer conditionat. In acelasi timp, numarul autobuzelor dotate cu aer conditionat a crescut si ca urmare a achizitiei de catre Primaria Capitalei a celor 400 de autobuze Otokar, care au astfel de sisteme.STB a anuntat vineri, 17 iulie 2020, ca a introdus in premiera nationala, primul lot de autobuze hybrid Mercedes Citaro.Acestea "sunt prevazute cu functii special destinate persoanelor cu dizabilitati, avand instalatie de climatizare, prize USB pentru o incarcare rapida a dispozitivelor mobile, dar si un sistem informatic performant care permite furnizarea informatiilor despre calatorie intr-un timp real si util", se arata in anuntul de pe pagina da Facebook a STB.Autobuzele au o capacitate de pana la 100 de pasageri, 27 asezati si 65 in picioare. De asemenea, noile autobuze detin o garantie de tip Full Warranty, de 8 ani si 480.000 de km.Instalatiile de aer conditionat ar putea constitui un pericol , daca nu au un filtru bactericid. Este vornba despre aerul conditionat din incinte ale institutiilor publice, unde pot fi un numar mare de persoane, care nu se stie daca sunt sau nu sunt contaminate.