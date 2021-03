Strategia ANAF pentru 2021-2024. Actul oficial prevede angajarea a 2.000 de oameni si reducerea decalajului la incasarea TVA

In ceea ce priveste managementul resurselor umane, institutia isi propune ocuparea, prin recrutare externa, a 2.000 de posturi vacante, iar domeniile prioritare de ocupare cu tineri absolventi sunt IT, statistica, econometrie si managementul proiectelor."Reformarea Agentiei prin digitalizare, componenta esentiala a unui exercitiu strategic modern, trebuie dublata de o a doua componenta de maxima importanta - managementul eficient al resurselor umane. O preocuparea constanta a Agentiei va fi asigurarea unui management eficient al resurselor umane, dezvoltarea competentelor si intinerirea aparatului de functionari proprii.CITESTE SI: Venituri si premii: Ghidul ANAF explica modul in care se impoziteaza Punerea la dispozitie, de catre Agentie, a unor servicii moderne, presupune existenta unui corp de functionari corespunzator dimensionat, care beneficiaza de o pregatire profesionala continua si manifesta un comportament proactiv. Daca in prezent exista circa 2.500 de posturi vacante, peste 5 ani numarul acestora va creste la 6.000, ca urmare a atingerii pragului varstei de pensionare de catre unii functionari.Este evident faptul ca digitalizarea va genera o reducere a numarului de posturi vacante necesare si, tinand seama ca perioada de formare a unui angajat este de minim doi ani, in perioada 2021 - 2024 este necesara ocuparea prin recrutare externa a 2.000 de posturi vacante. Domeniile prioritare de ocupare a posturilor vacante cu tineri absolventi sunt: IT, statistica, econometrie, managementul proiectelor etc", se precizeaza in documentul citat.Cele patru obiective strategice pe care si le propune ANAF pentru perioada 2021 - 2024 sunt imbunatatirea serviciilor oferite, solutii digitale integrate, prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si eficienta si transparenta.Pentru imbunatatirea serviciilor oferite de Fisc se au in vedere, printre altele, implementarea unui mecanism anual de analiza si evaluare atat a impactului serviciilor oferite cat si a satisfactiei contribuabililor, consultarea mediului de afaceri cu privire la viitoare masuri, simplificarea formularelor si declaratiilor si reducerea numarului acestora si simplificarea graduala a procedurilor vamale.Totodata, activitatea de administrare fiscala a marilor contribuabili va fi specializata pe sectoare de activitate iar managementul arieratelor fiscale va fi reconceptualizat, obiectivul fiind utilizarea metodelor de segmentare a contribuabililor in functie de profilul de risc.Documentul promite furnizarea de servicii simple si accesibile pentru contribuabili (simplificarea procedurii de inregistrare in scopuri de TVA sau extinderea la nivel national a serviciului de programari on-line si furnizarea de servicii in sistem self-services)"Cresterea capacitatii de colectare a veniturilor bugetare se afla in stransa concordanta cu procesul de digitalizare. De altfel, criza generata de pandemia de COVID-19 a accentuat nevoia de digitalizare, mai ales in zona de furnizare de servicii catre contribuabili, dar si in ceea ce priveste necesitatea de a gestiona volume masive de date si informatii pentru o mai buna intelegere a contextului economic. Transformarea digitala a ANAF este necesara pentru a furniza capacitatea optima de raspuns la provocarile informationale actuale si viitoare", se precizeaza in document.Astfel, ANAF are in vedere digitalizarea tuturor formularelor si declaratiilor fiscale si extinderea posibilitatii de depunere on-line a acestora prin intermediul platformei SPV, precum si prin intermediul portalului e-guvernare.ro.Totodata, institutia promite ca va trimite informari personalizate adresate contribuabililor, cu privire la noutatile legislative si situatia fiscala proprie iar facilitatile din SPV vor putea fi accesate prin intermediul unei aplicatii pentru telefoanele mobile.In ceea ce priveste prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, ANAF precizeaza ca pachetul dedicat colectarii masive de date, prin implementarea sistemelor SAF-T, desk-audit (dezvoltarea componentei de control fiscale ce vizeaza verificarea documentara de catre structurile cu atributii de inspectie fiscala, antifrauda si cu atributii de verificare a situatiei patrimoniale personale), interconectarea caselor de marcat si factura electronica, precum si interoperabilitatea bazelor de date, vor conduce la furnizarea de date fiscale consistente catre sistemul de analiza de risc, activitate care va conduce la diminuarea evaziunii fiscale si la cresterea veniturilor colectate ca pondere in PIB.Segmentarea contribuabililor pe baza de risc fiscal si o crestere a ponderii verificarilor documentare fata de controalele clasice, sunt doua dintre masurile propuse pentru reformarea managementului riscului de neconformare.Tot pentru combaterea evaziunii fiscale se au intensificarea actiunilor de control in domeniul preturilor de transfer, inclusiv prin gestionarea eficienta a informatiilor obtinute ca urmare a utilizarii instrumentelor de cooperare administrativa si eficientizarea actiunilor de executare silita destinate recuperarii arieratelor fiscale."Avand in vedere faptul ca din perspectiva conformarii voluntare s-au creat numeroase instrumente privind procesul de administrare fiscala, din punct de vedere al actiunilor de executare silita destinate recuperarii arieratelor fiscale si in egala masura, in ceea ce priveste prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, actiunile ANAF se vor derula in sistem integrat vizand atat persoanele juridice, cat si persoanele fizice care au calitatea de asociati, administratori pana la beneficiarul real, in conditiile legii.Aceasta modalitate de investigare a comportamentelor fiscale necorespunzatoare va aduce cu certitudine o eficienta sporita in ceea ce priveste colectarea veniturilor la bugetul general consolidat, din sfera ANAF", se precizeaza in document.Potrivit acestuia, se are in vedere ca, pana la finalul anului 2022, indicatorul Gradul de conformare la declarare si la plata sa ajunga la nivelul inregistrat in anul 2019.Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat pe site trei dintre strategiile ce vor fi implementate pe parcursul urmatorilor ani, respectiv Strategia ANAF pentru perioada 2021-2024, Strategia de digitalizare (2021 - 2025) si Planul de comunicare (2021).