Strategia Energetica a Romaniei va fi aprobata in ultima sedinte de guvern din aprilie

"In ultima sedinta din aceasta luna vom aproba in Guvern proiectul de lege privind strategia energetica, pe care il vom trimite in Parlament. In ceea ce priveste Planul National Integrat Energie Schimbari Climatice, acesta va fi aprobat prin hotarare de Guvern la finalul acestei luni. Din acel moment vom avea tinte noi de regenerabile", a spus ministrul.Potrivit acestuia, PNIESC si tintele de energie regenerabila pe care si le-a propus Romania ar putea fi revizuite in 2023, in functie de evolutia pietei si a investitiilor.Romania si-a asumat atingerea unei tinte de 30,7% privind ponderea energiei regenerabile in anul 2030, fata de nivelul de 24% stabilit ca target pentru 2020 si atins inca din 2017.