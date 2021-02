Strategii ridicole de crestere a turismului in 2021. Statul roman vrea sa intinereasca sectorul de tratamente anti-imbatranire

Flyere, articole in reviste si panouri

Romania rateaza o sansa uriasa

Revigorarea sectorului de tratament si terapie anti-aging

- Dezvoltarea si promovarea retelei nationale de destinatii de ecoturism conform Strategiei Nationale de Ecoturism;

- Realizarea unui sistem de atestare a rutelor culturale dezvoltate la nivel national pentru promovarea eficace si eficienta a acestora;

- Valorificarea Deltei Dunarii;

- Dezvoltarea si promovarea unei retele de drumuri verzi ce pot fi parcurse nemotorizat;

- Valorificarea potentialului speologic si al salinelor;

- Crearea si dezvoltarea de rute turistice rurale, care sa evidentieze unicitatea si paricularitatile specifice zonelor etnofolclorice;

- Promovarea rutelor gastronomice (ruta vinului, drumul branzei);

- Organizarea unui calendar de evenimente culturale "all year long" la nivel national si international;

- Imbunatatirea formarii profesionale a personalului din statiuni;

- Sprijinirea inovatiei in domeniul tratamentelor si produselor wellness;

- Revigorarea sectorului de tratamente si terapia anti-ageing;

- Atragerea in statiunile din Romania a reprezentantilor caselor de sanatate din Europa;

- Imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere de pe litoral;

- Atribuirea de brand-uri si slogane de promovare care sa defineasca si sa diferentieze varietatea de city break;

- Atragerea lanturilor hoteliere nationale si internationale;

- Atestarea unor localitati ca "Sate Turistice", pentru a beneficia de punctaje suplimentare la accesarea de fonduri pentru dezvoltare;

Potrivit specialistilor din turism, este cel mai mic buget de promovare a Romaniei din ultimii ani.In planul de promovare a Romaniei peste hotare pentru atragerea turistilor straini, strategia pare, exact ca si in cazul PNRR, pusa "cu furca", dupa cum spunea economistul Mircea Cosea. Aceasta are trasate cateva linii generale.Ministerul vorbeste de promovare prin flyere si articole in reviste de profil. De asemenea spune ca are in plan sa atraga prin publicarea de articole facute de bloggeri si in publicatii online.Mai mult, statul vrea sa organizeze infotrip-uri pentru jurnalisti romani si straini carora sa le arata cat de frumoasa este tara, astfel promovand-o. In plus, programul de promovare si marketing mai vorbeste despre promovare in aeroporturile romanesti si internationale, dar si prin intermediul aeronavelor. In plus, promovarea pe panouri outdoor si indoor este si ea in program.Statul mai vrea sa dea contracte de promovare diferitelor vedete din domeniul artistic sau sportiv, cu notorietate, pentru a promova Romania."Romania are o unica sansa sa iasa spre lume cu turismul balnear. Prin acesta ar putea atrage o masa foarte mare de turisti straini, dar aici avem o problema. Va trebui sa selectam cu mare atentie structurile de cazare pe care in care sa-i primim pe turisti pentru ca marea lor majoritate sunt lasate in comunism", ne-a declarat consultantul in turism Traian Badulescu.Potrivit lui, statiunile balneo din Romania au fost lasate in paragina, acestea avand nevoie de miliarde de euro pentru a fi modernizate, de la infrastructura rutiera pana la cea hoteliera si a serviciilor oferite."In ultimii ani s-au facut ceva imbunatatiri in unele statiuni balneo, dar poate undeva la 30% dintre acestea sunt prezentabile strainilor. Nu ii putem primi pe straini in hoteluri cu iz comunist, la doua stele. Daca acestea sunt pretabile pentru pensionarii nostri nostalgici care nu au pretentii atunci cand merg in statiuni precum Caciulata, Govora sau altele, nu putem sa iesim peste granite cu asa ceva pentru ca nu avem nici o sansa", este de parere Badulescu.Pe de alta parte, daca vorbim de Baile Felix sau Covasna, avem hoteluri care s-au modernizat, la fel si la Baile Herculane, dar acolo statiunea este in paragina."Si pe litoral avem hoteluri care s-au modernizat, dar prea putin pentru a fi concurentiali cu bulgarii. Oricum se fac pasi in directia care trebuie", mai spune consultantul.Declaratiile consultantului vin in contextul in care, Guvernul a anuntat in proiectul de buget pentru 2021, ca vrea sa revigoreze sectorul de terapie anti-imbatranire si vrea sa atraga contracte din partea caselor de sanatate din alte state.Mai mult, clasa de "Sate turistice" va exista si ea si va atrage o sumedenie de turisti straini care vor sa descopere istoria si traditiile Romaniei.Dar pana acolo, statul este de parere ca este nevoie de imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere de pe litoral."Programul anual de dezvoltare a formelor de turism urmareste dezvoltarea turismuluiintern si a turismului de incoming in vederea imbunatatirii circulatiei turistice in paralel cu conservarea patrimoniului natural si cultural, cresterea notorietatii destinatiilor turistice din Romania pe piata interna si internationala, diversificarea si dezvoltarea produselor turistice romanesti si cresterea calitatii serviciilor turistice in Romania pentru perioada 2021-2023", se arata in programul de promovare al Guvernului.