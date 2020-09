Studiu al Universitatii Harvard: "Economia Romaniei are potential sa creasca cu 3% anual pana in 2028". Locul paradoxal in clasamentul mondial

Analiza Universitatii Harvard arata ca Romania este o tara cu o economie mai complexa decat ar indica la o prima vedere indicatorii, ceea ce ii face pe expertii americani sa prognozeze ca Romania are potential de crestere cu 3% pe an, pana in anul 2028, informeaza RFI Romania are urmatoarea structura principala a exporturilor: servicii de transport (7,4%), piese si subansamble pentru industria auto (7%), autoturisme (5%), produse informatice (4%), cabluri electrice (4%) si turism (2,6%).Pe primul loc in acest clasament se afla Japonia, urmata de Elvetia si Coreea de Sud. Germania este pe pozitia a patra, in coborare cu doua locuri fata de editia anterioara a analizei. Singapore, Austria, Cehia, Suedia, Ungaria si Slovenia completeaza top 10, iar Statele Unite se afla pe locul 11. China, un mare exportator al lumii, se afla pe locul 18 in clasamentul economiilor complexe.