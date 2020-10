Studiu: Romanii taxeaza aspru brandurile care ii dezamagesc. O treime dintre clienti ar renunta la o marca dupa o singura experienta neplacuta

61% dintre respondenti au declarat ca ar plati mai mult pentru a cumpara si/sau utiliza produse si servicii de la companii care le-au oferit o experienta buna in timpul pandemiei COVID-19, fapt ce coincide cu o scadere a importantei pretului. Inainte de pandemie, 61% dintre clienti pozitionau pretul intre primii trei factori pentru o experienta satisfacatoare, insa acum procentul a cunoscut o scadere semnificativa pana la 54%.In prezent, o experienta "buna" in viziunea clientului poate cuprinde orice, de la pret la accesibilitate, fapt ce creeaza o provocare tot mai mare pentru companii. Cand respondentii au fost rugati sa isi clasifice principalele criterii legate de experienta cu brandurile, raspunsurile au fost raspandite uniform si au condus la urmatoarele constatari:* 25% considera flexibilitatea in retururi un criteriu principal pentru o buna exeperienta;* 32% isi doresc un suport receptiv;* 46% au pozitionat experienta oferita clientului mai importanta decat preturile mici si reducerile;* 29% au considerat ca o conduita responsabila din partea companiilor este esentiala;* 38% au acordat o importanta ridicata accesibilitatii."Este posibil ca firmele sa simta ca au infruntat deja ce a fost mai greu. Cu toate acestea, dupa ce au depasit primul val de incercari, acum se confrunta cu o noua provocare - asteptari din ce in ce mai exigente si imprevizibile in ceea ce priveste experienta clientilor. Daca nu se adapteaza rapid, utilizand Inteligenta Artificiala si instrumente de advanced analytics pentru a oferi clientilor o experienta cat mai personalizata si in timp real, clientii vor pleca in masa. Iar mai ales pe timp de criza , nimeni nu isi doreste acest lucru" a declarat Stefan Baciu, Country Leader SAS Romania si Republica Moldova.Studiul SAS a constatat, de asemenea, ca au existat semne de imbunatatire in abordarea companiilor in ultimele luni, in ciuda perturbarilor cauzate de COVID-19. O medie de 3 clienti din 10 au observat o imbunatatire a experientelor oferite de branduri in timpul perioadei de izolare sociala.In plus, vestea buna pentru companii este ca 15% dintre consumatori au inceput sa le utilizeze aplicatiile digitale pentru prima data in tmpul starii de urgenta, peste doua treimi (70%) exprimandu-si intentia de a le folosi in continuare. Acesta reprezinta un nou grup semnificativ de clienti digitali cu care companiile pot interactiona, dar este important ca ele sa detina capacitatea de a analiza noile date online pentru a genera analize de marketing eficiente si o experienta superioara clientului.Totusi, in ciuda imbunatatirilor si a noilor oportunitati, clientii inca mai considera ca brandurile pot face mult mai mult. O medie de 13% dintre clienti cred in continuare ca experientele oferite de companii au cunoscut o scadere in calitate in timpul starii de urgenta. Acest lucru lasa majoritatea consumatorilor indecisa cu privire la asteptarile privind customer experience, ceea ce poate fi o oportunitate pentru companii de a intelege mai bine comportamentele si preferintele clientilor cu ajutorul solutiilor de analytics, oferindu-le un avantaj competitiv.