STUDIU. Unu din trei romani din mediul rural cumpara paine neambalata, ignorand pericolele COVID-19. Reactia asociatiilor privind protectia consumatorilor

Preferintele in consumul de paine, dupa sex si varsta

Ce prevede ordinul ANPC

- denumirea sub care se vinde produsul;

- denumirea furnizorului;

- cantitatea neta/bucata;

- pretul de vanzare cu amanuntul, exprimat in lei/bucata;

- pretul pe unitatea de masura, exprimat in lei/kg.

- componentele cu efecte alergene: dupa denumirea fiecarui produs alimentar care are in compozitie substante sau produse care pot cauza alergii sau intoleranta la anumite substante.

Problemele generate de Proiectul de Ordin al ANPC

Chiar si in aceste conditii, procentele celor care consuma paine neambalta sunt destul de ridicate, daca luam in considerare faptul ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) mentioneaza ca principale posibilitati de contaminare cu virusul SARS-COV-2 (care duce la imbolnavirea cu COVID-19) contactul direct prin secretii respiratorii eliminate prin tuse sau stranut si atingerea unor suprafete contaminate.Potrivit unui studiu realizat de cercetatorii din cadrul Universitatii Bucuresti (UB), dat publicitatii in luna septembrie, virusul SARS-CoV-2 ramane ore bune detectabil pe paine. Cercetatorii se asteptau ca acesta sa fie distrus de procesele chimice din timpul fabricatiei, dar, spre surprinderea lor, virusul a fost detectat mai mult timp dupa contaminarea painii supuse cercetarii.Studiul privind riscurile si caile de transmitere si de contaminare cu virusul SARS-CoV-2 prin intermediul unor produse de panificatie preambalate si formularea unor propuneri de solutii, masuri si tehnologii noi si emergente pentru prevenirea transmiterii virusului in comunitati arata ca painea ambalata reduce semnificativ riscul de infectare cu COVID-19, chiar daca ambalajul a fost atins de cineva contaminat.Problema este cu atat mai mare cu cat in Romania se produc zilnic 4.000 de tone de paine, iar mai bine de jumatate din painea vanduta este neambalata. Iar, aici, specilistii in sanatate publica avertizeaza ca, daca lucratorii comerciali pot fi monitorizati si controlati in activitatea lor, comportamentul cumparatorilor in magazine nu poate fi controlat, fiind de notorietate obiceiul acestora de a pune mana pe paine pentru a vedea daca este proaspata.In Ghidul provizoriu FAO/OMS - "COVID-19 si Siguranta Alimentelor-Ghid pentru Industria Alimentara", publicat in 7 aprilie 2020, - se recomanda urmatoarele:"Ar trebui sa ia in considerare sa nu se expuna in mod deschis sau sa vanda produse de panificatie neambalate la standurile de autoservire. Produsele de panificatie din vitrinele deschise, cu autoservire din magazinele de vanzare cu amanuntul trebuie sa fie plasate in ambalaje din plastic/celofan sau hartie. In cazul in care produsele de panificatie la vrac sunt expuse in magazinele de vanzare cu amanuntul, acestea ar trebui sa fie plasate in standuri din plexiglas si puse in pungi, folosind clestele, atunci cand clientii se servesc".Revenind la cel mai recent studiu facut public luni, 2 noiembrie, de Asociatiile Pretuieste Calitatea si Proconsumatori si realizat pe un esantion de 1.000 de persoane (545 de femei si 455 de barbati cu varste cuprinse intre 25 si 64 de ani), 87% dintre respondenti spun ca aleg painea ambalata, in timp ce 13% o prefera pe cea neambalata.Mai mult, daca facem o astfel de impartire pe sexe, avem urmatoarele date, conform aceluiasi studiu: painea ambalata este cumparata de 56% dintre femei si de 44% dintre barbati; painea neambalata este preferata de 47% dintre femei si de 53% dintre barbati.Iata preferintele de consum ale romanilor in functie de regiune, cu privire la painea ambalata si cea neambalata:Asociatia Pretuieste Calitatea si Asociatia Proconsumatori sunt organizatii neguvernamentale care au drept scop protectia consumatorului, in special in domeniul sigurantei alimentare, si sustin promovarea Proiectului de Ordin privind comercializarea painii si a produselor de panificatie vrac , proiect initiat in urma cu cateva saptamani de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ( ANPC ).Desi la noi inca mai exista problema comercializarii painii neambalate, in strainatate deja se iau anumite masuri de protectie a consumatorului, arata cele doua asociatii. In Occident, acesta problema se rezolva fie prin ambalarea acestor produse la raft, fie prin vanzare asistata (produsele sunt ambalate si inmanate cumparatorilor de catre un lucrator comercial)."Astfel, avand in vedere criza sanitara generata de virusul SARS-COV-2, precum si necesitatea impunerii de masuri care sa previna infectarea populatiei cu acest virus, fie prin canalul principal de raspandire (calea aeriana), fie prin canal secundar, cum ar fi atingerea suprafetelor contaminate, inclusiv cea a produselor de panificatie neambalate, ambele organizatii sustin promovarea Proiectului de Ordin privind comercializarea painii si a produselor de panificatie vrac, initiat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor", spun reprezentantii asociatiilor Pretuieste Calitatea si Proconsumatori.Oficialii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au introdus in dezbatere publica un ordin care vizeaza comercializarea painii si a produselor de panificatie de tip vrac in Romania "Pentru painea si produsele de panificatie care nu se prezinta, la comercializare, intr-un ambalaj de protectie sanitara, operatorul economic ce comercializeaza produsul are obligatia de a furniza aceste produse prin intermediul, respectiv prin intermediul unei persoane dedicate ce va furniza, la cerere, produsul catre consumator. (2) Se interzice comercializarea painii si a produselor de panificatie nepreambalate prin, catre fiecare consumator", se arata in Proiectul de Odin al ANPC privind comercializarea painii si a produselor de panificatie vrac.De asemenea, ANPC mai cere ca, la comercializarea in vrac a painii si a produselor de panificatie, operatorii economici sa fie obligati sa afiseze in structurile de vanzare urmatoarele elemente:Presedintele Asociatiei Pretuieste Calitatea, Adela Nuta, spune ca organizatia pe care o reprezinta si-a propus sa demareze o campanie la nivel national pentru informarea corecta a populatiei cu privire la lucrurile prevazute in proiectul de Ordin al ANPC."Necesitatea de a proteja interesele consumatorilor a pornit de la ordinul propus de ANPC, care a fost supus dezbaterii publice. Din pacate, in cadrul acelei dezbateri, interesele consumatorilor au fost destul de slab reprezentate. Spun acest lucru pentru ca majoritatea reprezentantilor proveneau din randul producatorilor si a comerciantilor, pentru care acest demers ar insemna costuri suplimentare sau, cel putin, asta spuneau ei, facand abstractie de beneficiile pentru sanatatea consumatorilor", a declarat, pentru, Adela Nuta.Aceasta afirma ca demersurile asociatiilor pentru protectia consumatorilor au fost facute catre mai multe institutii publice, dar s-au lovit de reticenta functionarilor statului, inclusiv a ANSVSA, dar si a ANPC, insa intr-o masura mai mica, avand in vedere ca aceasta ultima entitate e chiar initiatoarea Proiectului de Ordin."In acest context, producatorii si comerciantii nu au fost de acord cu acest ordin, negandu-i utilitatea. Noi am pus in balanta tocmai acest lucru: costurile suplimentare, care suntem constienti ca exista, precum si sanatatea consumatorilor. Dar ce costuri suplimentare atat de mari pot sa existe la ambalarea unei paini? Nu putem sustine ca sunt atat de mari incat sa duca la eliminarea concurentei si sa produca mari prejudicii in piata, asa cum spun producatorii si marii comercianti de produse de panificatie", a mai spus presedinta Asociatiei Pretuieste Calitatea.