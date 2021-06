Sefa Trezoreriei SUA: Amazon si Facebook intra sub incidenta reglementarilor privind impozitul minim de 15% pe profitul companiilor

Intrebata daca cele doua companii vor fi vizate de propunere, Yellen a raspuns: "Propunerea va include marile firme profitabile iar acele firme, cred, se vor califica in aproape orice definitie".In comunicatul comun al ministrilor de Finante din G7 se arata ca propunerea va taxa "cele mai mari si mai profitabile intreprinderi multinationale" in tarile in care realizeaza profitul, nu doar unde sunt inregistrate.Amazon are o marja de profit mai scazuta decat a majoritatii companiilor din domeniul tehnologiei, iar tarile europene sunt ingrijorate ca nu va intra sub incidenta impozitului minim de 15% pe profitul companiilor.Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a declarat ca acordul reprezinta "o veste proasta pentru paradisurile fiscale din intreaga lume".In schimb, ministrul irlandez de Finante, Paschal Donohoe, a carui tara va fi potential afectata, din cauza ratei impozitului pe profit de 12,5%, a afirmat ca orice acord global trebuie sa tina cont si de statele mai mici.Tot sambata, Janet Yellen le-a cerut statelor din G7 si altor tari sa mentina sprijinul fiscal pentru redresarea economiilor lor si sa faca investitii pentru a lupta contra schimbarilor climatice si a inegalitatilor."Economiile din G7 au spatiu fiscal pentru a-si accelera redresarea nu doar pentru a ajunge la nivelul de dinaintea pandemiei de coronavirus (Covid-19) ci si pentru a sprijini revenirea la traiectoria de crestere de dinaintea pandemiei. De aceea continuam sa cerem schimbarea modelului nostru de gandire, de la "sa nu retragem prea curand masurile de sprijin", la "ce se mai poate face acum", a declarat secretarul Trezoreriei SUA.A fost pentru prima data de la debutul pandemiei cand ministrii de Finante din tarile puternic industrializate s-au intalnit in persoana, aceasta reuniune precedand summitul sefilor de stat din G7 care va avea loc in perioada 11-13 iunie in Cornwall, Marea Britanie.G7 reprezinta economiile cele mai dezvoltate: SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si Italia.