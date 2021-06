Romania are nevoie de surse de energie regenerabila pentru a acoperi deficitul de energie

"Romania are nevoie de capacitati de productie din surse curate, in primul rand nepoluante care sa inlocuiasca mai ales centralele pe carbuni intr-un orizont de timp cat mai scurt. Este singura modalitate prin care deficitul de energie poate sa fie acoperit si preturile ar putea sa scada. Din punct de vedere al investitiilor, atat productia de energie electrica, dar si extractia de gaze naturale este intr-un moment favorabil, datorita evolutiei preturilor", a afirmat oficialul ANRE.Potrivit lui, pe pietele angro sunt preturi foarte, foarte mari, nemaivazute de ceva timp, acesta putand fi un stimul in plus pentru cei care vor sa investeasca in acest domeniu."Pe partea de gaze naturale, nu putem sa trecem cu vederea noile investitii propuse atat la nivel guvernamental, cat si la nivelul distribuitorilor de gaze naturale sau al transportatorilor pentru a extinde retelele de gaze naturale, pentru a creste gradul de acces la infrastructura de gaze pentru consumatorii casnici si cei industriali. Avem nevoie de gaze naturale, indiferent daca decizia finala de investitie in extractia de mare adancime in Marea Neagra se va lua sau nu. In Romania, consumul de gaze naturale, atat la nivel casnic, cat si industrial, precum si si domeniul producerii de energie electrica, va fi unul semnificativ in urmatorii ce putin zece ani", a spus Nagy-Bege.Lipsa de capacitate de productie de energie electrica se simte in Romania de doi-trei ani, iar mare parte dintre capacitatile existente sunt "din ce in ce mai putin rentabile"."Sigur, mai sunt deficiente si stim care sunt acestea, mai ales daca vorbim de energia electrica, unde, de doi-trei ani, se simte din ce in ce mai acut lipsa de capacitate de productie. De fapt, noi avem capacitati de productie, dar mare parte dintre acestea, si ma refer in primul rand la cele care produc din surse fosile, poluante, sunt din ce in ce mai putin rentabile, in conditiile in care politicile europene si globale in privinta emisiilor de carbon duc din pacate in directia cresterii cotatiilor emisiilor de carbon care se reflecta si in pretul energiei, nu numai in Romania, ci peste tot in Europa", a afirmat vicepresedintele ANRE.