Avalansa de solicitari privind suspendarea obligatiilor de plata in 2021. Cat de ingaduitoare au fost bancile cu clientii lor

Aproximativ 96% dintre aceste solicitari au fost depuse de persoanele fizice, restul de aproape 4% fiind inaintate de companii, respectiv 800 de cereri.Clientii ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia generata de pandemie, care se calificau la conditiile prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 227/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, au transmis solicitarile catre creditori, pana la data de 15 martie 2021, inclusiv.Pana la aceasta data, au fost inregistrate deja 17.220 de solutionari, ponderea in totalul solicitarilor fiind de 79%, restul fiind solutionate dupa aceasta data.Bancile au transmis raspunsuri la cererile de suspendare a obligatiilor de plata a ratelor in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitarilor complete, dar nu mai tarziu de 31 martie 2021.Aproximativ 83% din totalul cererilor au fost solutionate in baza moratoriului legislativ, a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 227/2020, iar restul de 17% in baza masurilor individuale de sprijin adoptate de banci In conformitate cu reglementarile europene emise de Autoritatea Bancara Europeana, clientii au beneficiat de o perioada maxima de suspendare de noua luni, luand in calcul si suspendarile de care au beneficiat pe parcursul anului trecut in baza moratoriilor legislative si non legislative. Clientii care au beneficiat deja de aceasta facilitate in limita temporala trasata de reglementarea europeana si care inregistreaza in continuare dificultati financiare temporare au optiunea sa se adreseze bancii creditoare pentru masuri de restructurare pentru a evita ca imprumutul sa devina neperformant.Institutiile de credit au continuat, si pe parcursul anului 2021, sa absoarba problemele de lichiditate intampinate de populatia si companiile debitoare ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia COVID-19.Bancile au solutionat 686.500 de cereri provenite de la clienti la nivelul intregului an 2020, in aceasta statistica fiind incluse si masurile de amanare la plata a dobanzilor pentru cardurile de credit.Aproximativ 67% din totalul solutionarilor la nivelul anului 2020 s-au realizat in baza masurilor individuale adoptate de banci pentru sprijinul clientilor, iar restul de 33% in baza moratoriului legislativ. Sectorul bancar romanesc a intrat pregatit in aceasta criza de sanatate, indicatorii de solvabilitate si lichiditate inregistrand valori superioare mediilor europene.