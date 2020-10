Sute de companii din Romania afectate de COVID vor beneficia de o finantare in valoare de 190 milioane euro. Care sunt firmele eligibile

"Sustinerea companiilor de pe intreg teritoriul Romaniei pentru a continua sa investeasca este esentiala pentru ca Romania sa depaseasca dificultatile economice, sociale si de ocupare a fortei de munca provocate de COVID-19. Dand curs cererii ministrilor de finante europeni, Banca Europeana de Investitii, banca UE, a raspuns rapid pentru a solutiona problemele din intreaga Europa. Salut aceasta noua initiativa insemnata in valoare de 190 milioane euro care va acorda sprijin financiar dedicat pentru companii de pe intreg teritoriul tarii in cooperare cu importante institutii financiare. Noua schema este mai buna si mai flexibila. Aceasta permite cheltuieli pentru capitalul circulant, inclusiv, printre altele, pentru plata salariilor, pentru securitate sociala si impozite, fara a impune o scadenta minima, cu scopul de a atenua impactul economic al COVID-19. Banca Europeana de Investitii este un partener esential pentru Romania in aceasta perioada dificila", a declarat Ministrul Finantelor Publice din Romania si Guvernator al Bancii Europene de Investitii, Vasile- Florin Citu Initiativa presupune un pachet dedicat pentru sustinerea rezilientei economice in contextul COVID-19, acordat Romaniei de Banca Europeana de Investitii. Asigurarea accesului la finantare este cruciala pentru a proteja locurile de munca, pentru a debloca investitiile economice si pentru a facilita cresterea economica."De la inceputul pandemiei COVID-19, Banca Europeana de Investitii a colaborat strans cu importanti parteneri financiari locali pentru a gasi cele mei bune solutii de sustinere a societatilor care au fost cele mai vulnerabile la pandemie. Companiile de pe intreg teritoriul Romaniei pot depune solicitari imediat pentru sprijin individualizat in cadrul programului in valoare de 190 milioane euro. In urmatoarele saptamani, partenerii nostri din Romania - CEC Bank, Intesa Sanpaolo Bank Romania, UniCredit si Sogelease - vor stabili modul in care societatile pot accesa noua finantare pentru capital circulant, investitii economice si finantare prin leasing, precum si pentru a-si acoperi costurile cu salarii, impozite si securitate sociala. BEI se angajeaza sa sustina investitiile sectorului privat din Romania si din intreaga lume si sa colaboreze cu parteneri locali pentru a consolida rezilienta economica afectata de COVID-19. In calitate de nou vicepresedinte al BEI responsabil pentru operatiunile din Romania, astept cu nerabdare sa sustin investitiile de transformare din intreaga tara in anii urmatori si sa consolidez in continuare stransa cooperare a BEI cu partenerii din Romania", a declarat la randul sau Christian Kettel Thomsen, vicepresedinte al Bancii Europene de Investitii.Raspunsul BEI va fi pus in practica de importante institutii financiare romanesti: CEC Bank, Intesa Sanpaolo Bank Romania, UniCredit si BRD SOGELEASE, si va permite IMM-urilor si intreprinderilor de dimensiune intermediara din intreaga tara sa beneficieze de capital circulant, finantare prin leasing si investitii de capital. Cele patru institutii partenere romanesti au clienti pe intreg teritoriul tarii. Se estimeaza ca peste 85% din investitiile noi sustinute prin schemele de finantare vor fi facute in societatile situate in regiunile de coeziune.Companiile romanesti vor putea beneficia de noua finantare atat in lei, cat si in euro. Programul in valoare de 190 milioane euro este disponibil imediat, iar companiile pot depune solicitari prin intermediul filialelor din intreaga tara.Noul program de finantare pentru rezilienta economica afectata de COVID-19 va ajuta societatile cele mai afectate de incertitudine economica si de dificultati legate de pandemie.Companiile din sectorul de productie agricultura , turism si transport vor beneficia de o gama de produse financiare acordate de cele patru institutii partenere romanesti: CEC Bank, Intesa Sanpaolo Bank Romania, Unicredit si BRD Sogelease. Impactul general al schemelor de finantare va fi consolidat prin clientela diversa si prin diferitele finantari acordate de cei trei parteneri.Sprijinul BEI dedicat acordat Romaniei pentru rezilienta economiei in contextul COVID-19 face parte din raspunsul global al BEI in valoare de 20 miliarde euro pentru reducerea impactului economic al pandemiei.