Ministrul Transporturilor pregateste taieri salariale pentru angajatii din aeroporturi. Care sunt companiile vizate

Aeroportul "Traian Vuia" din Timisoara

Aeroportul "Mihail Kogalniceanu" din Constanta

Astfel ca proiectul de buget al al Companiei Nationale "Aeroporturi - Bucuresti" prevede o scadere cu 15% a salariilor la aceasta companie. Tot in document se arata ca salariul mediu brut va fi de 10.587, cu 15,69% mai mic decat cel inregistrat in decembrie 2020. In plus, cheltuielile de natura salariala sunt mai mici cu 23,31% fata de cele programate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.Compania Nationala "Aeroporturi - Bucuresti" - S.A. a inregistrat la 31.12.2020 un rezultat brut negativ in valoare de 136.108,44 mii lei si nu a inregistrat plati restante. De asemenea, a programat pentru anul 2021, un rezultat brut pozitiv in valoare de 207,39 mii lei si nu a estimat plati restante.Proiectul mai prognozeaza o crestere a traficului aerian, cu 53,28% fata de cel realizat in anul 2020."La intocmirea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru perioada 2021 - 2023 Compania Nationala "Aeroporturi - Bucuresti" - S.A. a abordat o strategie prudenta prin estimarea veniturilor totale aferente anului 2021 pentru aproximativ 90% din numarul de pasageri aferent scenariului mediu de trafic aerian, conform prognozelor Consiliului International al Aeroporturilor (Airport Council International) si anume, pentru 6.850.000 pasageri. Acest numar reprezinta aproximativ 47 % din nivelul realizat in anul 2019", se arata in document.Societatea Nationala Aeroportul International Timisoara "Traian Vuia" S.A. a inregistrat la 31.12.2020 un rezultat brut negativ in valoare de aproape 2,72 milioane lei si a inregistrat plati restante in valoare de 2,693 milioane lei.In anul 2020, Societatea Nationala Aeroportul International Timisoara "Traian Vuia" S.A. a beneficiat de un ajutor de stat in valoare de 4,777 milioane lei pentru pierderile suferite din cauza pandemiei Covid 19.Aici, nivelul castigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mic cu 5,10% fata de cel realizat la finelui anului 2020.Cu toate acestea, pentru anul 2021, aeroportul din Timisoara a programat un rezultat brut negativ in valoare de 9.617 milioane lei si a estimat plati restante in valoare de 2,5 milioane lei. Dar estimeaza ca va obtine un nou ajutor de stat in valoare de 9,3 milioane lei pentru pierderile generate de pandemie, din care va acoperi platile restante, pana la finele anului 2021.Societatea isi propune in cadrul proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2021, sa realizeze cheltuieli totale in scadere cu 0,01% fata de cele preliminate pentru anul 2020. Scaderea cheltuielilor totale cu procentul de 0,01%, se datoreaza in principal masurilor implementate de Societatea Nationala Aeroportul International Timisoara "Traian Vuia" S.A. din anul 2020, pentru eficientizarea activitatii aeroportuare, in contextul generat de pandemia de COVID-19 si de situatia financiara dificila rezultata ca urmare a restrictiilor de calatorie impuse pentru a limita raspandirea virusului.Taieri de salarii aproape inexistente la Constanta daca ne uitam la proiectul de buget pentru acest aeroport, care spune ca nivelul castigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mic cu 0,27% fata de cel realizat la finele anului 2020.Societatea Nationala "Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta" - S.A. a inregistrat la 31.12.2020 un rezultat brut negativ in valoare de 3,815 milioane lei. Indicele de crestere al cheltuielilor (13,96 %) in anul 2021 este mai mic decȃt indicele de crestere al veniturilor (28,99%), compania incadrandu-se astfel in prevederile legislative ale Ordonantei Guvernului nr.26/2013.Veniturile totale sunt estimate pentru anul 2021 la nivelul de 37,303 milioane lei, cu o crestere cu 28,99 % fata de anul 2020.