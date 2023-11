Tarile din Asia si America Latina isi iriga culturile cu apa uzata

Statele in curs de dezvoltare folosesc 80% din apa uzata pentru irigarea culturilor, la aceasta concluzie au ajuns cercetatorii dupa ce au analizat calitatea apei folosita in agricultura in 53 de regiuni din Orinetul Mijlociu, Africa, Asia si America Latina, informeaza rtl.be.

Oamenii de stiinta au dezbatut aceasta problema in cadrul evenimentelor dedicate Saptamanii Internationale a Apei organizate la Stockholm.

Parerile cercetatorilor sunt impartite. Unii considera benefica irigarea culturilor cu apa uzata. Astfel se pot iriga suprafe mai mari de culturi si, in plus, daca nu s-ar practica acest lucru, hrana pentru unele zone din America Latina sau Orientul Mijlociu ar fi compromisa intrucat acele zone nu au apa curata pentru irigatii.

Pe de alta parte, oamenii de stiinta care nu admit astfel de irigatii dau ca exemplu orasul Accra, capitala Chanei, unde 200.000 de oameni cumpara zilnic legume si fructe produse pe cele 100 de hectare de teren agricol din jurul orasului, teren irigat cu apa uzata. In pledoaria oamenilor de stiinta se sustine ca locuitorii care consuma respectivele alimente sunt mai predispusi riscurilor de a se imbolnavi.

In plus, apele provenite din sistemele de canalizare pot contamina sistemele de apa curata, fapt ce ar putea crea adevarate dezastre ecologice.

