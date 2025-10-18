Tarile emergente cauta solutii pentru rezolvarea crizei

Liderii Braziliei, Rusiei, Indiei si Chinei se vor intalni in cadrul primului summit formal al celor mai mari tari emergente.

Liderii asa-numitelor natiuni BRIC vor discuta despre moduri de a reface sistemul financiar global, dupa cea mai grava criza economica din ultimii zeci de ani, si vor veni cu idei pentru rezervele in valuta, pentru a scapa de dependenta de dolarul american, relateaza Reuters.

"Vestea buna este ca tarile bogate sunt in criza, iar tarile emergente au o contributie imensa in salvarea economiei si, prin urmare, salveza tarile bogate", a declarat presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva (foto).

"Tarile bogate nu mai sunt singurele de care depind productia si consumul. BRIC ar trebui sa lucreze impreuna, pentru a face schimbari la nivelul politicii si comertului global", a adaugat presedintele Braziliei.

Tarile BRIC reprezinta aproximativ 15 procente din cele 60,7 trilioane de dolari, la cat este evaluata economia mondiala, dar, potrivit estimarilor Goldman Sachs, in 20 de ani, acestea ar putea sa depaseasca G7, iar economia Chinei ar putea deveni mai mare decat cea a Statelor Unite.

Presedintele rus, Dimitri Medvedev, a propus sa se ofere un rol mai important drepturilor speciale de tragere (DST), moneda folosita de Fondul Monetar International. De asemenea, a anuntat ca Rusia isi va reduce ponderea de titluri de stat americane si va cumpara titluri ale FMI.

China, Rusia si Brazilia au promis ca vor capitaliza Fondul Monetar International, incercand sa castige mai multa influenta in cadrul sau.

