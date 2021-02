Tarom va concedia 700 de angajati pana la vara si va reduce din posturile de conducere. Un sef la 11 angajati lucreaza in compania aeriana

Saptamana de munca redusa

Pierderi mari la Tarom

Tarom are acum aproape 1.500 de salariati. Din iunie anul trecut pana acum, au plecat 250 de angajati. In total, pana la sfarsitul verii, trebuie sa dispara din schema 700 de oameni, potrivit Stirile PRO TV In prezent sunt 130 de posturi de conducere, iar raportul este de 1 sef la 11 angajati, in timp ce in companiile concurente de pe piata, raportul este de 1 sef la 20 de angajati.Dintre angajatii ramasi, 1.000 sunt acum in somaj tehnic. Saptamana de munca la Tarom a fost redusa de la 5 la 4 zile.In plus, pentru a reduce cheltuielile , Tarom vrea sa desfiinteze si agentiile de bilete neperformante din mai multe tari pana in luna mai si sa ofere servicii online, potrivit unei analize din cadrul companiei.Din cauza pandemiei, a ajuns sa opereze doar 20 la suta din cursele pe care le avea inainte de pandemie.Anul acesta, TAROM prognozeaza o pierdere de 315 milioane de lei , la venituri de 1 miliard de lei si cheltuieli de peste 1,3 miliarde de lei. Acesta ar fi al 13-lea an consecutiv de pierdere pentru compania aeriana de stat.In 2020, cheltuielile cu personalul se apropie de 200 de milioane de lei, iar cele cu salariile trec de 140 de milioane de lei. TAROM are circa 1.607 salariati, in scadere fata de anul precedent, cand avea 1.811 angajati.La inceputul lunii noiembrie, ministrul Transporturilor, Lucian Bode , anunta ca peste 100 de angajati au accesat deja varianta plecarii voluntare, acestia primind intre sase si opt salarii medii in compensatie, adica circa 44.000 - 60.000 de lei, avand in vedere ca salariul mediu este de 7.300 de lei.Urmeaza sa plece inca 500 de angajati, potrivit proiectului de restructurare aprobat de consiliul de administratie. Astfel, compania ar ajunge sa aiba aproape 1.000 de angajati si sa reduca din numarul de sefi, care este in prezent de unu la noua angajati, adica 192 de directori, potrivit ministrului Transporturilor.