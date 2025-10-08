Termenul de depunere a contractelor de munca ramane de 20 de zile precizeaza Camera de Munca

Joi, 09 Februarie 2006, ora 21:35
1267 citiri

Legea 403/2005, intrata in vigoare pe 12 ianuarie 2006, a dat un fals semnal de alarma angajatorilor. Conform art.9, aliniat 2, acestia sunt obligati sa depuna la inspectoratele teritoriale de munca actele privind incheierea, executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termen de 5 zile de la perfectarea acestora".

Pana acum, termenul pentru depunerea contractelor de munca era de 20 de zile. Angajatorii au inteles ca prevederea citata mai sus se refera si la depunerea contractelor de munca, insa oficialii de la Camera de Munca au venit cu o serie de precizari menite sa clarifice situatia.

Astfel, conform articolului 8 din Legea 130/1999, inca in vigoare, contractele individuale de munca vor fi inregistrate, in termen de 20 de zile de la data incheierii lor, la inspectoratele teritoriale de munca".

Termenul de 5 zile se refera la orice alte acte inafara de contractul de munca : decizii de angajare, acte legate de negocierea contractului etc., precizeaza cei de la Camera de Munca.

Asadar, termenul pentru depunerea contractelor de munca ramane neschimbat: 20 de zile.

Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
După începerea invaziei Moscovei din Ucraina pe 24 februarie 2022, Oocidentul a alungat Rusia de pe piața de energie din Europa, impunând mai multe pachete de sancținui. Iar acum Vladimir...
"În caz de atac, eu depind de altul să-mi aducă puşca în România. Trebuie să o fac aici", spune ministrul Economiei. De la UE pot veni 11 miliarde de euro
"În caz de atac, eu depind de altul să-mi aducă puşca în România. Trebuie să o fac aici", spune ministrul Economiei. De la UE pot veni 11 miliarde de euro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunțat că industria naţională de apărare ar putea beneficia de circa 11 miliarde de euro prin intermediul programului de reînarmare al Uniunii Europene....
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia Gretei Thunberg dupa ce Donald Trump i-a transmis: "Mergi la doctor"
Adevarul.ro
Fiii lui Putin si ai fostei gimnaste Alina Kabaeva traiesc "sub acoperire". Presa le-a dezvaluit numele si fotografiile
DigiSport.ro
Sefii lui Inter s-au convins si pregatesc hartiile! Salariu marit + Contract pana in 2029

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cât de accesibile sunt programele românești menite să ajute tinerii să își cumpere o casă. În cazul ANL, reguli și mai stricte pentru medici și profesori
  2. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  3. "În caz de atac, eu depind de altul să-mi aducă puşca în România. Trebuie să o fac aici", spune ministrul Economiei. De la UE pot veni 11 miliarde de euro
  4. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  5. Atenție la „cadourile” de pe YouTube și Google: o nouă escrocherie fură bani și parole
  6. UE va acorda sprijin financiar României pentru pagubele suferite în agricultură
  7. iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
  8. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  9. România, săptămână de foc înaintea reuniunii miniștrilor europeni de Finanțe. „Cel mai prost scenariu posibil”
  10. Se blochează primăriile sau nu, dacă 40% dintre angajați sunt concediați? Cât de realistă este opoziția PSD