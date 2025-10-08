Termenul de depunere a contractelor de munca ramane de 20 de zile precizeaza Camera de Munca

Legea 403/2005, intrata in vigoare pe 12 ianuarie 2006, a dat un fals semnal de alarma angajatorilor. Conform art.9, aliniat 2, acestia sunt obligati sa depuna la inspectoratele teritoriale de munca actele privind incheierea, executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termen de 5 zile de la perfectarea acestora".

Pana acum, termenul pentru depunerea contractelor de munca era de 20 de zile. Angajatorii au inteles ca prevederea citata mai sus se refera si la depunerea contractelor de munca, insa oficialii de la Camera de Munca au venit cu o serie de precizari menite sa clarifice situatia.

Astfel, conform articolului 8 din Legea 130/1999, inca in vigoare, contractele individuale de munca vor fi inregistrate, in termen de 20 de zile de la data incheierii lor, la inspectoratele teritoriale de munca".

Termenul de 5 zile se refera la orice alte acte inafara de contractul de munca : decizii de angajare, acte legate de negocierea contractului etc., precizeaza cei de la Camera de Munca.

Asadar, termenul pentru depunerea contractelor de munca ramane neschimbat: 20 de zile.

