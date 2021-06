Termoenergetica are un nou director general. Ce obiective imediate are Claudiu Cretu

"Numirea mea in aceasta functie vine intr-un moment critic si decisiv pentru sistemul centralizat de incalzire din Bucuresti. Sunt necesare actiuni urgente pentru reabilitarea acestui sistem aflat in prezent intr-o situatie dramatica, este nevoie de o noua viziune strategica, integrata, de o abordare eficienta a sistemului, in integralitatea sa, astfel incat sa se poata realiza, fara intarziere, actiunile esentiale pentru cresterea performantei acestui serviciu public. Echilibrarea sistemului de producere si distributie/transport al energiei termice va asigura atragerea fondurilor disponibile pentru finantarea investitiilor si va facilita transferurile de tehnologie, ceea ce va permite o abordare cu succes a problemelor operationale si financiare", a precizat Claudiu Cretu.Potrivit CMTEB, Claudiu Cretu a facut parte, timp de sapte ani, "din top managementul" ELCEN si RADET (actualmente Termoenergetica).Obiectivele imediate ale acestuia sunt:- Comunicarea prompta si onesta cu locuitorii Capitalei si cu mass-media, clienti, parteneri de afaceri;- Dezvoltarea unei platforme digitale bidirectionale de interactiune cu cetateanul:- Pregatirea pentru urmatorul sezon rece prin prioritizarea si accelerarea lucrarilor in functie de zonele critice.- Conceperea in termen de maxim 2 luni a unui plan integrat, care sa creasca performanta si eficienta energetica globala a sistemului, precum si identificarea surselor de finantare.- Deschiderea catre colaborarea cu mediul academic si imbunatatirea comunicarii cu profesorii experimentati din cadrul UPB, ASE, etc.- Deschiderea catre mediul de afaceri - pentru sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon in comunitatea bucuresteana.- Construirea si mentinerea unor relatii puternice cu angajatii din sistem.Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti furnizeaza apa calda si caldura pentru aproximativ 600.000 de apartamente si circa 9.700 institutii publice - scoli, gradinite, spitale, agenti economici.Compania are in exploatare sistemul de transport si distributie compus din: 954,09 km de conducte reprezentand retele termice primare si 2.963,3 km de conducte reprezentand retele termice secundare.